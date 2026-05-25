Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Cường (49 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Dương Tấn Cường. Ảnh: Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 24/5, sau khi đi nhậu về, Cường nhớ lại mâu thuẫn trước đó với bà Nguyễn Thị Chúc (hàng xóm) nên đã sang nhà bà để "nói chuyện".

Tại đây, Cường gặp anh Nguyễn Công Hậu (31 tuổi, con rể bà Chúc) và xảy ra cự cãi. Được mọi người can ngăn, Cường hậm hực bỏ về nhà.

Tuy nhiên, sau đó Cường bất ngờ cầm theo con dao quay lại, đâm một nhát vào ngực anh Hậu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do sự việc diễn ra quá nhanh, những người xung quanh không kịp can thiệp.

Anh Hậu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn lập tức khống chế, bắt giữ Dương Tấn Cường ngay tại hiện trường.

Công an xã cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ án.