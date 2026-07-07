Ngày 7/7, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội, để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Đăng Phong. Ảnh: Đ.H

Động thái trên được thực hiện trong quá trình Cơ quan điều tra VKSND tối cao mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, ông Nguyễn Đăng Phong, với vai trò Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến việc xác định số tiền đánh bạc có sự chênh lệch hơn 89 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Phong còn bị xác định không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo; tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.