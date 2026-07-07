Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Hà Duy. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra những dấu hiệu vi phạm, để làm rõ những bất thường trong vụ hơn 140 học sinh được điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra những dấu hiệu vi phạm, để làm rõ những bất thường trong vụ hơn 140 học sinh được điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan để rà soát, kiểm tra, xác minh toàn diện, khách quan các nội dung liên quan.

Vụ việc được phát hiện từ những thống kê bất thường về kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi, trong khi cả nước có 4.028 điểm 10 môn này.

Đáng chú ý, hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh. Bảy điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở các điểm thi khác.

Đối tượng Nguyễn Hà Duy thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi nên đã đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi và các cá nhân liên quan nếu có vi phạm. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định và công bố thông tin khi có kết luận chính thức.

Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998) là giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán và giữ chức Phó bí thư Đoàn trường.

Duy là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, sau đó học lớp chất lượng cao của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi rồi trở về giảng dạy tại ngôi trường cũ.

Khi còn là học sinh, Duy từng đoạt giải ba kỳ thi HOMC do Hội Toán học Hà Nội tổ chức, giành huy chương vàng và huy chương đồng Trại hè Hùng Vương; đồng thời, hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo CAND