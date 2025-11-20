Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiến An (21 tuổi, ngụ ấp Thanh Xuyên, xã Hàm Giang) để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Kiến An. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, tháng 8 vừa qua, bị can Kiến An thông qua mạng xã hội đã quen biết với bé gái 14 tuổi ở xã Trà Cú.

Kiến An và bé gái đã nhiều lần hẹn gặp gỡ. Ngày 15/9, An rủ bé gái về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, người nhà của bé gái phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã trưng cầu giám định đối với bé gái và kết quả xác định nạn nhân bị xâm hại.