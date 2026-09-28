Ngày 28/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Đ.G.B. (18 tuổi, trú thôn Tà Pa, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, B. đã hai lần giao cấu với Đ.T.V. (15 tuổi), lần lượt vào tháng 4 và tháng 7/2026.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Đ.G.B. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm xảy ra các vụ việc, V. là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, còn B. đã đủ 18 tuổi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành vi của B. có đủ yếu tố cấu thành tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.