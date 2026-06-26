Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.C.B. (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5, L.C.B. sử dụng mạng xã hội để làm quen với cháu D.T.H.O. (SN 2012, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi kết bạn, hai bên thường xuyên nhắn tin trò chuyện và nảy sinh tình cảm. Buổi tối ngày 4/6, B. nhắn tin rủ đi chơi và đến đón cháu O., sau đó, đưa đến khách sạn, hai bên đã tự nguyện thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Bị can L.C.B. tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khoảng một tuần sau, B. tiếp tục rủ cháu O. đi chơi và đưa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phổ Yên thì bị gia đình cháu phát hiện, trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo cơ quan điều tra, dù hành vi xảy ra trên cơ sở tự nguyện của hai bên, nhưng tại thời điểm đó, cháu D.T.H.O. mới hơn 13 tuổi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.C.B. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.