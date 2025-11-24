Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Thùy Linh là nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch HDBank Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Trần Thị Thùy Linh (giữa). Ảnh: CACC

Trước đó, vào tháng 4, anh T.T.N. liên hệ với Linh để làm thủ tục vay vốn thế chấp.

Do đang nợ tiền nhiều người, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân của anh N.

Lợi dụng quá trình làm hồ sơ, Linh đưa cho anh N. ký, nhưng tự ý thêm số tài khoản của bên thứ ba vào mục nhận tiền giải ngân. Bằng thủ đoạn này, Linh đã chiếm đoạt 950 triệu đồng của khách hàng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thùy Linh để xử lý theo quy định.

