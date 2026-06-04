Chiều nay, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục nội dung nghị sự. Các đại biểu nghe trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14; hướng dẫn thảo luận về nhân sự tại các đoàn đại biểu.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 Nguyễn Anh Tuấn nêu yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, có trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 Nguyễn Anh Tuấn cùng các đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Hải

Ban chấp hành khóa mới phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Những nơi cần cơ cấu ủy viên Ban chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Ban chấp hành khóa 14 phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban chấp hành khóa 13, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của Công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Yêu cầu khác là bám sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 có 145 người, giảm 32 người so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội sẽ bầu 135 trong tổng số 145 ủy viên. 10 vị trí còn lại được giữ khuyết để kiện toàn trong nhiệm kỳ. Có 150 nhân sự được giới thiệu để đại hội lựa chọn, bảo đảm số dư theo quy định.

Trong chiều nay, các đoàn đại biểu thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới, sau đó bỏ phiếu bầu cử chính thức.

Dự kiến sáng mai, Đại hội bế mạc và công bố Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.