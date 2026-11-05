Tổng thống Israel Isaac Herzog đã bắt đầu tham vấn các đảng để quyết định ai sẽ nhận trọng trách thành lập chính phủ liên minh mới sau khi không có đảng nào chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Noam Sohlberg, trình kết quả bầu cử chính thức lên Tổng thống Isaac Herzog tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem. Ảnh: Flash90

Theo BBC, sau khi nhận được kết quả kiểm phiếu chính thức, ông Herzog nói với lãnh đạo các đảng rằng nếu muốn tránh phải tổ chức bầu cử lần nữa, các bên cần hiểu rằng "không phải mọi cam kết và lời hứa đều có thể được thực hiện".

Trong cuộc bầu cử diễn ra vào tuần trước, cả khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lẫn khối đối thủ do ông Gadi Eisenkot dẫn đầu đều không giành được đa số ghế trong Quốc hội Israel (Knesset).

Trước đó, các quan chức bầu cử cho biết không có bằng chứng về sai phạm, những cáo buộc chưa được kiểm chứng từ phe ông Netanyahu, vốn cho rằng các đảng do người Ảrập lãnh đạo đã "đánh cắp" cuộc bầu cử, không đủ cơ sở để trì hoãn việc xác nhận kết quả. Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet đang điều tra cáo buộc có sự can thiệp từ nước ngoài vào cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ không làm thay đổi căn bản kết quả.

Trong cuộc bầu cử ngày 27/10, đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu cùng các đồng minh cực hữu và Do Thái chính thống giành được 53 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội. Đảng Yashar trung dung của ông Eisenkot cùng 3 đảng đối lập Do Thái khác trong liên minh giành được 48 ghế.

Hai liên minh do người Ảrập lãnh đạo, gồm Danh sách Arab Thống nhất và Danh sách Chung, giành tổng cộng 19 ghế, mức cao chưa từng có, sau khi tỷ lệ cử tri Ảrập đi bỏ phiếu tăng mạnh.

Vai trò của Tổng thống Israel phần lớn mang tính nghi lễ. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc bầu cử, tổng thống có nhiệm vụ mời một nghị sĩ Quốc hội đứng ra thành lập chính phủ. Người được chọn sẽ có 28 ngày để thực hiện công việc trên và có thể được gia hạn thêm 14 ngày.

Tổng thống có quyền quyết định rộng rãi trong việc lựa chọn người mà ông cho là có khả năng tập hợp liên minh cầm quyền nhất. Người được chọn không nhất thiết phải là lãnh đạo đảng giành nhiều ghế nhất.

Sáng 4/11, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương, Thẩm phán Noam Sohlberg, đã trao kết quả bầu cử chính thức cho Tổng thống Herzog tại một buổi lễ ở Jerusalem.

Ông Herzog thông báo bắt đầu quá trình tham vấn vào tối 4/11.