Tổng thống Trump cho rằng sự ủng hộ công khai của ông đã giúp Thủ tướng Netanyahu giành lại thế cân bằng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Israel.

Theo JPost, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố rằng sự ủng hộ công khai của ông đã giúp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt kết quả tốt hơn trong cuộc bầu cử quốc hội Israel khóa 26.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã dẫn lại lời của nhà bình luận Irving C. Schwartz, rằng thay vì phải đối mặt với một thất bại rõ rệt, Thủ tướng Netanyahu dường như đã có màn lội ngược dòng để đưa cuộc bầu cử về thế cân bằng, thậm chí có khả năng giành chiến thắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

"Việc Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu đã khiến cục diện hoàn toàn đảo chiều. Thay vì là một cuộc bầu cử khó khăn, giờ đây kết quả lại cho thấy sự giằng co. Tất cả diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ, bởi ông ấy chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Trung Đông, Israel và Mỹ", lời bình của ông Schwartz nêu rõ.

Sau đó, khi được các phóng viên hỏi về cuộc bầu cử ở Israel, Tổng thống Trump trả lời: "Sự ủng hộ của tôi đã giúp ích đáng kể cho ông Netanyahu. Tôi nghe nói ông ấy đã đạt kết quả rất tốt, dù tình hình vẫn đang khá sít sao. Có lẽ vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi đã nghe những nhân vật cấp cao ở Israel nói rằng: 'Chà! Ông Netanyahu đạt kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán'".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định rằng việc đưa cuộc bầu cử quốc hội vào thế giằng co là tín hiệu tích cực đối với liên minh của Thủ tướng Netanyahu, thậm chí ngay cả một kết quả hòa cũng có thể coi là "thắng lợi".

Trong các bài phát biểu vận động của mình, Thủ tướng Netanyahu cũng nhiều lần nhắc đến sự ủng hộ của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng Mỹ và Israel cần hoàn tất "công việc" tại Iran.

Theo cập nhật ngày 28/10 của JPost, các cuộc thăm dò mới cho thấy liên minh của Thủ tướng Netanyahu có thể giành từ 53 - 57 ghế, cao hơn mức dự báo trong đêm bầu cử. Trong khi đó, phe đối lập được dự báo giành khoảng 47 ghế.