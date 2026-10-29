Ủy ban Bầu cử trung ương Israel (CEC) cho biết với hơn 90% số phiếu đã được kiểm đếm, khối ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến ​​giành được 53 ghế trong Quốc hội (Knesset), tạm dẫn trước liên minh của đối thủ Gadi Eisenkot với 48 ghế.

Cả Thủ tướng Netanyahu và đối thủ chính của ông - cựu Tổng tư lệnh quân đội Israel Eisenkot đều đã tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, các liên minh của cả hai chính khách này vẫn còn cách rất xa con số 61 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Knesset và giành quyền tự thành lập chính phủ mới.

Các áp phích quảng cáo vận động tranh cử có hình ảnh của ông Eisenkot, chủ tịch đảng Yashar (phải) và Thủ tướng Netanyahu, chủ tịch đảng Likud cùng với các nhà lãnh đạo phe đối lập trên một con đường tại thành phố Haifa, miền bắc Israel. Ảnh: Flash90)

Theo CEC, hai đảng của người Ảrập dự kiến ​​giành được tổng cộng 19 ghế, một con số kỷ lục có thể khiến họ trở thành nhân tố quyết định cục diện chính trị. Kết quả này đạt được sau khi các cử tri người Ảrập đi bỏ phiếu với số lượng cao kỷ lục trong cuộc bầu cử hôm 27/10, với hy vọng lật đổ Thủ tướng Netanyahu cùng các đồng minh cực hữu của ông. Trước đó, số ghế cao nhất mà các đảng này từng đạt được là 15 ghế.

Báo Times of Israel lưu ý bức tranh chính trị hiện nay khác biệt hoàn toàn so với dự báo từ hầu hết các cuộc thăm dò dư luận chính thống trong suốt nhiều tuần và nhiều tháng trước bầu cử, cũng như các cuộc khảo sát nhanh sau bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò đó phần lớn đều cho thấy liên minh của ông Eisenkot dẫn trước liên minh của ông Netanyahu, dù cả hai bên đều không có lộ trình rõ ràng để thành lập một liên minh cầm quyền.

Trong một tuyên bố mới ngày 28/10, đảng Danh sách chung của người Ảrập khẳng định sẵn sàng “hợp tác chính trị để lật đổ chính phủ của ông Netanyahu”. Đảng này dự kiến sẽ giành được 12 ghế, trở thành đảng lớn thứ 3 tại Knesset, ngang bằng với một đảng khác. Song, hầu hết các đảng đối lập do người Do Thái lãnh đạo đều loại trừ khả năng hợp tác với đảng Danh sách chung để thành lập chính phủ liên hiệp.

"Chúng tôi đã nhận được các yêu cầu từ phía ông Eisenkot và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ông ấy lật đổ chính phủ Netanyahu", ông Ahmad Tibi, chủ tịch đảng Danh sách chung phát biểu trên kênh truyền hình Al Hadath của Ảrập Xêút hôm 28/10.

Trong khi đó, ông Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar nhấn mạnh thông qua cuộc bầu cử quốc hội, các cử tri đã bày tỏ sự bất tín nhiệm với chính phủ của Thủ tướng Netanyahu và trao cho đảng của ông trọng trách mang lại sự thay đổi về chính trị.

"Khép lại một ngày dài với các cuộc họp, trao đổi và công tác chuẩn bị nhằm hiện thực hóa ý nguyện của cử tri. Phía trước vẫn còn những ngày làm việc vất vả, nhưng chúng tôi đang tập trung vào nhiệm vụ trọng đại được giao phó: mang lại sự thay đổi cho Israel và thành lập một chính phủ theo tư tưởng phục quốc Do Thái dựa trên nghĩa vụ phục vụ quốc gia", ông Eisenkot viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ nói với tờ Times of Israel rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có can thiệp vào các nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền tại Israel sau bầu cử hay không. Quan chức này quả quyết các thông tin cho rằng Washington ưu tiên một mô hình liên minh cụ thể nào đó là “sai sự thật và còn quá sớm”.

Theo quan chức Mỹ, việc kiểm phiếu ở Isreel vẫn đang tiếp diễn và hiện còn quá sớm để đưa ra quyết định về vấn đề trên.