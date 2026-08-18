Đặt cược vào “át chủ bài” cà phê Arabica

Đây là thông tin được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chia sẻ vào chiều ngày 18/8 tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu CTCP Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI)-một trong những "gà đẻ trứng vàng" trong hệ sinh thái của bầu Đức.

Tại buổi giới thiệu này, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định chiến lược cốt lõi của đơn vị thành viên HGI trong thời gian tới là tập trung nguồn lực vào cà phê Arabica.

Bầu Đức nhấn mạnh mức giá của Arabica luôn cao vượt trội, hiện tiệm cận mốc 200.000 đồng/kg so với mức 98.000 - 100.000 đồng/kg của Robusta. Theo đó, doanh nghiệp đang hoàn thiện nhà máy chế biến trong tháng 10 năm nay để chuẩn bị thu hoạch vụ đầu tiên vào năm sau.

Ông Đức dự kiến từ tháng 10-2027, mảng cà phê sẽ chính thức đóng góp doanh số lớn. Quy mô diện tích cà phê cũng dự kiến nâng từ mức 2.400 ha hiện tại lên 20.000 ha vào năm sau và hướng tới kế hoạch 26.000 ha.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thu Hà

Tại đây, chủ tịch của HAGL cũng thẳng thắn thừa nhận, cách đây 2-3 năm doanh nghiệp chưa đủ điều kiện về vốn để phát triển vùng trồng cà phê. Hiện tại, khi tiềm lực tài chính đã ổn định và sở hữu quỹ đất đắc địa tại Lào, HGI sẽ dồn toàn lực đưa cà phê trở thành động lực tăng trưởng đột biến của doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2029.

Với sự đầu tư này, ông Đoàn Nguyên Đức tin rằng cơ cấu đóng góp doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn sẽ đảo chiều mạnh mẽ trong 2 năm tới. Cụ thể cà phê vươn lên vị trí số 1, sầu riêng đứng thứ 2 và chuối lùi về vị trí thứ 3. Tức đảo chiều so với hiện tại là chuối, sầu riêng, cây trồng khác.

Bên cạnh câu chuyện cà phê, đại diện các nhà đầu tư và các cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi về triển vọng xuất khẩu sầu riêng của doanh nghiệp khi Ấn Độ bước đầu có động thái mở cửa cho nông sản Việt Nam.

Về vấn đề này, Bầu Đức giữ thái độ thận trọng: “Thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ nếu mở cửa chính ngạch hoàn toàn sẽ là cơ hội khổng lồ, giúp nâng tầm giá trị trái sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, từ thông tin chủ trương cho đến khi hoàn tất các nghị định thư, quy chuẩn kiểm dịch thực vật và thiết lập chuỗi logistics đường biển, đường hàng không cần một lộ trình dài, ít nhất 1-2 năm nữa. Và khi hoàn thiện chúng tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội”.

Chủ tịch HAGL cho rằng trước mắt, năng lực cung ứng sầu riêng của cả Việt Nam lẫn Thái Lan đối với thị trường truyền thống Trung Quốc vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Với vị thế là một trong những doanh nghiệp sở hữu diện tích sầu riêng lớn hàng đầu khu vực, HAGL theo dõi sát sao tiến trình đàm phán thương mại nhưng sẽ không vội vàng mà tập trung tối ưu hóa năng suất, chất lượng tại các vùng trồng hiện hữu trước khi thâm nhập thị trường mới.

Lý giải chuyện biên lợi nhuận thu hẹp

Tại sự kiện, người đứng đầu HAGL khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi đưa ra lời hứa chắc chắn về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục niêm yết.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi về cổ phiếu cho ông Đoàn Nguyên Đức: Ảnh: Thu Hà

Ông Đức cam kết chắc chắn sang năm, sau khi hoàn tất niêm yết, HGI sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (100%), đi kèm phương án trả cổ tức 50% tiền mặt. Theo ông Đức, với quy mô vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng nhưng lợi nhuận đạt gần 2.900 tỷ đồng, việc chia tách là giải pháp tất yếu để tái cấu trúc vốn.

Ông Đức cho biết, dù chưa có quyết định chính thức, HGI dự kiến chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%. Theo ông, phương án này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư.

Theo ông Đức, mức chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu được xác định dựa trên tình hình hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo HGI kỳ vọng dự án cà phê sẽ đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.

Đối với các thắc mắc khác về biên lợi nhuận gộp của đơn vị thành viên có dấu hiệu sụt giảm trong báo cáo tài chính, ông Đức cho biết HGI ghi nhận 1.600 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động thương mại nội bộ. Khoản này được hạch toán theo giá thành, không ghi nhận lợi nhuận, qua đó làm giảm biên lợi nhuận bình quân trên tổng doanh thu.

Theo ông Đức, nếu bóc tách từng mảng kinh doanh, hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp vẫn tăng.