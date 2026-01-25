Sau vụ thu thập thông tin người dùng Zalo, Tập đoàn VNG bị phạt 810 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG - đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội Zalo.

Theo đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, TPHCM) với số tiền 810 triệu đồng về các hành vi vi phạm.

Uỷ ban Cạnh tranh xử phạt Công ty TikTok Pte. Ltd 880 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 880 triệu đồng đối với Công ty TikTok Pte. Ltd, đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bầu Đức kể về bức thư tay gửi ông Trần Bá Dương 'trị giá 2.000 tỷ'

Tại lễ “Tri ân người lao động có nhiều cống hiến” diễn ra sáng 18/1, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian đầy khó khăn của doanh nghiệp.

Từ một bức thư tay viết vào năm 2018, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải Trần Bá Dương đã đưa cho bầu Đức 2.000 tỷ đồng để tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai.

Sau đó, HAGL chuyển từ trồng cây chanh dây sang chuối. Theo thời gian, loại cây này đã “cứu” HAGL đến tận ngày hôm nay.

Hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, khoản nợ của HAGL đã giảm từ 36.000 tỷ xuống còn 5.500 tỷ. Ngoài ra, khoản lỗ luỹ kế 7.000 tỷ đã không còn.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức kể về bức thư tay gửi ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải. (Ảnh: T.C)

Bác bỏ thông tin loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Một cổ đông ngoại sở hữu trên 1% vốn điều lệ ‘ông lớn’ ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, lần cập nhật này bất ngờ ghi nhận sự góp mặt của một cổ đông mới.

Cụ thể, UBS AG London nắm giữ hơn 81,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,028% vốn điều lệ ngân hàng.

UBS AG London là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG, tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư được biết đến với thế mạnh trong lĩnh vực quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản cá nhân.

Hơn 10,3 tỷ USD kiều hối về TPHCM, châu Phi tăng mạnh nhất

Năm 2025, tổng lượng kiều hối về TPHCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Trong đó, kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước. Tuy quy mô còn khiêm tốn, song mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (quản lý địa bàn TPHCM và Đồng Nai), đánh giá, cơ cấu kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định. Thành phố hiện là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.

7 tạ kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Gia Lai

Ngày 23/1, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn gần 700kg (7 tạ) kem dưỡng trắng toàn thân “3 không” (không hóa đơn, chứng từ; không rõ nguồn gốc xuất xứ; không nhãn mác) đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 thùng carton chứa mỹ phẩm là kem dưỡng trắng toàn thân, với tổng khối lượng 680kg. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định và không gắn nhãn hàng hóa.