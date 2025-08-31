Công ty ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch gặp điều hiếm có

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố bản giải trình về chênh lệch báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét với thông tin ngắn gọn: KBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm theo báo cáo hợp nhất tăng gần 539% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm gần 1.055 tỷ đồng lên gần 1.251 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận hiếm có trên thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, Phát triển Đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong hai quý đầu năm theo báo cáo riêng (công ty mẹ) lỗ hơn 314 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ hơn 91,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Với khoản vay nợ tăng vọt thêm gần 16 nghìn tỷ đồng, đây sẽ là áp lực đối với doanh nghiệp này trong thời gian tới.

Con trai Bầu Đức tiếp tục chi vài trăm tỷ cho thương vụ mới

Theo thông báo ghi nhận ngày 25/8 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua vào 25 triệu cổ phiếu HAG, thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ 28/8-12/9. Hiện ông Nam nắm giữ 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2,55%. Đây là số cổ phiếu ông Nam mua thành công hôm 22/8 thông qua thỏa thuận.

Ông Đoàn Hoàng Nam là con trai của ông Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức đang nắm giữ gần 305 triệu cổ phần HAG, tương đương 28,84% vốn điều lệ của HAG. Trong khoảng thời gian từ 18-22/8, Bầu Đức đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận.

Tổng giám đốc Bamboo Capital từ nhiệm chỉ sau 3 tháng

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) cho biết, ông Phạm Hữu Quốc đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bamboo Capital dù mới đảm nhiệm chức vụ trong 3 tháng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Capital đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của ông Quốc từ ngày 1/9. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard (quốc tịch Singapore) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Phạm Hữu Quốc. Ảnh: BCG

Chính thức bỏ độc quyền vàng miếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232, chính thức chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất vàng miếng. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10 tới.

Chính phủ xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, mở cửa cho các ngân hàng lớn tham gia, trong bối cảnh giá vàng SJC tăng vọt và cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, hứa hẹn thêm động lực cho 'đại gia' ngành tài chính.

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng sẽ giúp tăng nguồn cung, chấm dứt tâm lý ‘mua vàng bằng mọi giá’, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới và làm hạ nhiệt thị trường.

Tuy nhiên, tâm lý trú ẩn khi vàng thế giới biến động, cộng với nguồn cung vật chất trong nước chưa kịp tăng sẽ giữ giá vàng ở mức cao. Cần khoảng 1-2 năm, giá trong nước và thế giới sẽ dần thu hẹp, thị trường bớt cảnh 'giá nội gấp rưỡi giá ngoại'.

Bộ Tài chính muốn điều chỉnh thuế xuất khẩu vàng xuống 0%

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan vừa được công bố.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã từ mức 1% hiện hành xuống 0% để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Chính phủ tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2/9 cho người dân

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn. Mức quà tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Trưa 30/8, Bộ Tài chính cho biết, đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà 100.000 đồng cho công dân theo quy định. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025.

Để đảm bảo giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn và người dân được nhận quà trước Quốc khánh 2/9, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc trong hai ngày nghỉ lễ (1-2/9).

Cách liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản VNeID để nhận phần quà 100.000 đồng

Ngay sau khi Chính phủ thông báo tặng quà 100.000 đồng cho toàn bộ công dân Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9 theo hình thức chuyển khoản hoặc nhận trực tiếp, đã xuất hiện hiện tượng lừa đảo nhận tiền.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, để nhận được phần quà 100.000 đồng dịp 2/9, khách hàng có tài khoản ngân hàng cần thực hiện liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng. Liên kết này cũng giúp khách hàng nhận các khoản an sinh xã hội.

Bộ Công Thương: Xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo “Thông tư Quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam”.

Bộ Công Thương đề xuất lộ trình bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ 1/1/2026 và bán xăng E15 từ 1/1/2031. Bộ Công Thương nói nhiều hãng xe lớn và các tổ chức kỹ thuật đã khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ.

Theo kết quả nghiên cứu, có thể thấy xăng E10 phù hợp với hầu hết phương tiện đang lưu hành, tuy nhiên có thể có ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng chế hòa khí.