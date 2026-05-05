Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa có những chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm và những dấu ấn trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện quan trọng đối với cả hai nước. Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm này. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Ấn Độ và các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động. Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dàn chiến hạm của Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam hồi tháng 7/2025. Ảnh: Hồ Giáp

Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 và nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016. Đại sứ cho rằng với quan hệ hai nước, "bầu trời không phải là giới hạn". Đây là mối quan hệ năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn.

Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Theo Đại sứ, đã đến lúc hai nước chung tay chuyển đổi những giá trị này thành kết quả cụ thể.

"Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả khi các nhà lãnh đạo hai bên gặp nhau tại Delhi", Đại sứ nhấn mạnh.

Nhìn lại lịch sử, Đại sứ Tshering cho biết, Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có quan hệ lâu đời từ hàng nghìn năm trước. Hai nước đã trao đổi tư tưởng, văn hóa và sống một cách hòa bình. Phật giáo là cây cầu linh thiêng kết nối nhân dân hai nước với nhau.

Ngày nay, Ấn Độ có sự hợp tác năng động với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Về quan hệ chính trị, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần kể từ năm 2016, điều này cho thấy điểm tương đồng trong lợi ích chiến lược cũng như thiện chí giữa hai nước.

Đại sứ Tshering W. Sherpa (thứ 3 từ phải sang) đến thăm Di sản văn hóa thế giới UNESCO Mỹ Sơn (Đà Nẵng)

Thương mại hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Thương mại song phương hiện đang ở mức 16 tỷ USD. Tuy nhiên, Đại sứ cho rằng hai nước có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa.

Vài năm trước không có chuyến bay thẳng nào, đến nay đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam. Điều này thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại. Năm 2025, có gần 900.000 lượt du khách qua lại giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Về quốc phòng và an ninh, hai bên trao đổi ở tất cả các cấp, tiêu biểu như VINBAX - Hoạt động diễn tập về gìn giữ hòa bình ở Liên Hợp Quốc giữa hai nước.

Về giao lưu nhân dân, việc Tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam vào năm ngoái là một cột mốc đáng nhớ.

Đại sứ cho rằng yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ tình hữu nghị nào chính là con người.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ được cung rước, tôn trí tại Việt Nam hồi năm ngoái

Cả hai nước đều có lợi thế về nhân lực, giàu khát vọng, kỹ năng khởi nghiệp. Vì vậy, hai nước cần chuyển đổi những lợi thế này thành kết quả cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Ngoài ra, hai nước cần tìm các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, dược phẩm, cũng như ô tô, vận tải và kết nối.

Đại sứ nêu rõ, Ấn Độ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội hai nước.

Trong hợp tác đa phương, Đại sứ khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Ấn Độ đã khẳng định "thế kỷ 21 thuộc về Ấn Độ và ASEAN". Đặc biệt, năm 2026 đã được chọn là "Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN - Ấn Độ".

Đại sứ Ấn Độ nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, sự tin tưởng lẫn nhau và tình đoàn kết. Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năng động với Việt Nam và sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam hướng tới tương lai.