Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên phát hành, quảng bá các dự án tiền ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động tổng cộng 7,86 triệu USD (tương đương gần 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) là kẻ cầm đầu, thành lập Công ty Maxx Group nhằm “bình phong” cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Một trong những dự án gây chú ý là Wingstep – ứng dụng di chuyển để kiếm tiền.

Nhà đầu tư tải ứng dụng Wingstep từ website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD, sau đó bỏ ra từ 100 đến 1.200 USD để mua giày NFT. Thắng quảng cáo rằng chỉ cần đi bộ, chạy bộ mỗi ngày là sẽ nhận được đồng tiền ảo WST, có thể quy đổi ra BUSD, mang lại lợi nhuận lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thắng còn xây dựng chính sách hoa hồng theo mô hình đa cấp: 5% cho người trực tiếp mời (F1) và 3% cho người ở tầng thứ hai (F2). Bằng những lời hứa hẹn “dự án từ Hàn Quốc, uy tín, lợi nhuận cao”, nhóm này đã lôi kéo được khoảng 50 khách hàng, huy động được 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, dự án “bốc hơi”, hệ thống mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền.

Game Naga Kingdom – “ma trận linh thú ảo”

Song song với Wingstep, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục tung ra dự án Game Naga Kingdom, hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Người tham gia phải bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… Trong đó, riêng một NFT “Pig” đã có giá lên tới 400 triệu đồng.

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. Ảnh: CACC

Người chơi được hứa hẹn sẽ “cày game” để nhận đồng tiền ảo “Maga” và đổi ra BUSD, với lợi nhuận từ 5-8% mỗi tháng. Để thu hút thêm nhà đầu tư, nhóm này còn đưa ra chính sách hoa hồng lên đến 10% tổng số tiền đầu tư. Chỉ sau vài tháng, 20 khách hàng đã đổ vào dự án 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Nhưng rồi kịch bản cũ lặp lại: game bị “sập”, không thể chơi, toàn bộ số tiền đầu tư bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận mọi dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Thế nhưng, để trục lợi, chúng liên tục tô vẽ viễn cảnh “lợi nhuận cao, nhanh thu hồi vốn”, trong khi thực chất chỉ duy trì hoạt động trong thời gian ngắn rồi biến mất, để lại hàng nghìn nhà đầu tư “trắng tay”.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.