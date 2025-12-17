Lực lượng BĐBP tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại vùng phên dậu Đông Bắc của Tổ quốc.

Ở mỗi thôn, bản, khu phố, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng giản dị, tận tụy đã trở thành điểm tựa niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Khẳng định vai trò nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa. Đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", BĐBP tỉnh đã quyết liệt tinh giản tổ chức, giảm chồng chéo, tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu. Việc kiện toàn bộ máy giúp nâng cao khả năng hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Trong năm 2025, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 10.800 lượt tổ với trên 50.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc và chủ quyền biển đảo.

Song song với nhiệm vụ quản lý biên giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại được triển khai quyết liệt. BĐBP Quảng Ninh đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ về vận chuyển vật liệu nổ và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Tổng cộng đã bắt giữ, xử lý 282 vụ với 332 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 3,3 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng.

Điển hình như tại Đồn Biên phòng Trà Cổ, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ chia sẻ: “Chúng tôi chủ động nắm chắc tình hình cả nội và ngoại biên, tập trung phòng ngừa, xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo bình yên cho địa bàn biên giới.”

Một trong những khâu đột phá của năm 2025 là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu. Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với lưu lượng người xuất nhập cảnh lên tới 18.000 - 20.000 lượt/ngày, BĐBP đã thúc đẩy triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh". Việc chuyển đổi số không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan, thúc đẩy giao thương mà còn nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Thực hiện vai trò lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, BĐBP Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã trực tiếp xuống từng phương tiện để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác và nhận diện ranh giới vùng biển.

Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm thiểu vi phạm, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), mà còn bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản, khẳng định uy tín quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Trong năm 2025, đơn vị đã chủ trì vận động hỗ trợ trên 900 triệu đồng và hơn 350 ngày công để xây dựng 12 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các đơn vị còn xây tặng "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội" và tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.300 lượt người dân.

Những hành động thiết thực đó đã tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, biến mỗi người dân biên giới trở thành một "cột mốc sống" giữ gìn biên cương.

Với những thành tích đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của toàn lực lượng.

Những kết quả nổi bật trong công tác biên phòng năm 2025 tiếp tục khẳng định bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng ủy Ban Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Qua đó nâng cao vị thế lực lượng bộ đội biên phòng tạo điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu, góp phần quan trọng cùng tỉnh Quảng Ninh và cả nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới