Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn được giao quản lý. Những kết quả đạt được góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho đồng bào biên giới.

Giữ gìn an ninh biên giới, khơi dậy nếp sống mới vùng biên

Đồn Biên phòng Pha Long đang quản lý hơn 16,2 km đường biên giới với 19 cột mốc; phụ trách địa bàn xã Pha Long gồm 18 thôn, bản với 12 dân tộc sinh sống, trong đó người Mông chiếm trên 80%. Đây là khu vực còn tồn tại nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu ăn sâu vào đời sống đồng bào.

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên bám địa bàn, đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh sinh hoạt, bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, làm đường giao thông, mở rộng giao thương; đồng thời động viên bà con ra biên giới canh tác, giữ đất, giữ rừng, góp phần bảo vệ biên cương.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể địa phương phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động nhân dân đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nhờ đó, nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép được cung cấp; nhiều trường hợp bị tác động bởi luận điệu xấu như truyền đạo trái phép, tảo hôn, lưu giữ người chết lâu ngày… được ngăn chặn kịp thời.

Các mô hình tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng và duy trì hiệu quả ở hầu hết thôn, bản, như mô hình Tự quản an ninh trật tự tại Lồ Suối Tủng, Lao Ma Chải; mô hình Nhân dân tự quản đường biên, cột mốc tại 9 thôn giáp biên. Những mô hình này đã phát huy tốt tính chủ động, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền.

Đồng hành cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

Song song nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Pha Long chủ động triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 5 nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 160 triệu đồng; huy động 78 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công xóa nhà tạm, dột nát.

Từ nguồn xã hội hóa, đơn vị triển khai nhiều công trình dân sinh thiết thực như: lắp đặt hệ thống nước nóng và sân chơi cho học sinh Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ (115 triệu đồng); hỗ trợ xây nhà “Mái ấm biên cương” tại thôn Máo Chóa Sủ (50 triệu đồng); kéo đường nước sạch cho Điểm trường Tả Lùng Thắng (60 triệu đồng); khởi công 3 điểm trường Xà Khái Tủng, Sừ Ma Tủng, Sín Chải, mỗi điểm trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội được duy trì thường xuyên. Chương trình Nâng bước em tới trường hiện hỗ trợ 5 học sinh; mô hình Con nuôi đồn biên phòng chăm sóc, hỗ trợ 2 em có hoàn cảnh khó khăn; Dự án Nâng bước em tới trường giai đoạn 2021 – 2025 hỗ trợ thêm 7 cháu; đồng thời tặng 4 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo hiếu học. Công tác quân – dân y cũng được chú trọng, với 135 lượt khám, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tiêm chủng cho 260 lượt người.

Các chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”… được triển khai với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống, tạo sự gắn bó quân – dân bền chặt.

Trung tá Lục Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Điểm sáng biên giới”…

Đồn cũng tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị cơ sở, huy động nguồn lực đầu tư các công trình dân sinh, cải thiện đời sống đồng bào, tạo tiền đề để khu vực biên giới Pha Long phát triển ổn định, bền vững.