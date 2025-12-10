Chủ động tham mưu, huy động nguồn lực hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới

Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu quản lý địa bàn hai xã biên giới Tả Gia Khâu và Dìn Chin với tổng số 17 thôn, trong đó có 4 thôn giáp biên. Toàn vùng có 1.170 hộ/6.088 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn một nửa. Mặc dù chính quyền hai xã đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhưng đây vẫn là khu vực đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước sản xuất kéo dài, dân trí không đồng đều.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cùng đồng bào làm đường giao thông nông thôn.

Trong bối cảnh đó, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã để triển khai phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM” theo hướng thực chất, bền vững.

Giai đoạn 2021 – 2025, Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát bộ tiêu chí NTM, xác định rõ những tiêu chí còn thấp, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp với điều kiện khó khăn của vùng cao biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn người dân tham gia chỉnh trang nông thôn, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, hiến đất làm đường, di dời vật kiến trúc lấn chiếm. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức hơn 135 ngày công tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, làm sân chơi cho trẻ em, vệ sinh khu dân cư, trường học và nhà văn hóa.

Cùng với lao động trực tiếp, đơn vị chủ động vận động xã hội hóa nguồn lực. Nhiều mô hình, công trình dân sinh được triển khai: xây dựng 4 nhà tình thương (80 triệu đồng/căn) tại xã Dìn Chin; làm sân Trường Mầm non Lùng Sán Chồ và lò xử lý rác tại thôn Pặc Tà với tổng trị giá 175 triệu đồng; phối hợp Công an tỉnh lắp 45 đèn năng lượng mặt trời và cùng nhân dân làm 20m đường bê tông vào UBND xã Tả Gia Khâu. Ngoài ra, đơn vị đã tham gia tu sửa, duy tu 2 công trình nước sinh hoạt phục vụ hàng trăm hộ dân, trồng 300 cây xanh, vệ sinh môi trường 142 ngày công tại các thôn.

Đến nay, cả hai xã đều đạt 5 tiêu chí NTM; 100% thôn có điện, loa truyền thanh; gần như toàn bộ hộ dân có tivi và điện thoại để tiếp cận thông tin.

Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

Xác định giảm nghèo là tiêu chí cốt lõi trong xây dựng NTM, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu vận động người dân không bỏ ruộng nương, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng dịch cho vật nuôi; giúp dân triển khai các mô hình phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như: chăn nuôi bò thịt, gà ta, trồng cây đậu tương, ngô lai, chè và mận Tả Van…

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăn nuôi, từ đó từng bước phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 09 của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2022-2025". Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, lựa chọn thực hiện chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; trong đó đơn vị đã giúp đỡ 5 hộ gia đình trên địa bàn xã Dìn Chin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 5 hội viên hội phụ nữ xã Dìn Chin.

Trong lĩnh vực giáo dục – y tế, Đồn phối hợp cùng nhà trường tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng phòng dịch. Nhiều học sinh nghèo được nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Công tác quân dân y kết hợp được duy trì hiệu quả: đơn vị khám, cấp thuốc miễn phí cho 102 lượt người, phối hợp tiêm chủng mở rộng và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho 145 lượt người...

Các hoạt động an sinh khác được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp Tết với chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản”, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vùng cao và hỗ trợ huyện trong phòng chống dịch.

Cùng với đó, Đồn đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa mới: tuyên truyền bài trừ các hủ tục, khuyến khích người dân giữ gìn bản sắc nhưng phù hợp tiến bộ xã hội; phát động trồng 900 cây Sa mộc đầu xuân góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn.

Trung tá Nguyễn Duy Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu nhận định, đến nay diện mạo 2 xã biên giới đang có chuyển biến tích cực: giao thông nông thôn ngày càng sạch đẹp hơn, nhiều công trình phục vụ dân sinh được hoàn thành; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa nhỏ; nhận thức người dân được nâng lên. An ninh biên giới tiếp tục giữ vững, trật tự bản làng ổn định; các tiêu chí NTM từng bước hoàn thiện.

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu phong trào giai đoạn 2023–2025; tiếp tục gắn xây dựng NTM với ba chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển giao thông nông thôn; tham gia xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn; cải tạo phong tục tập quán lạc hậu; làm chuồng trại vệ sinh và bảo đảm an ninh trật tự xã hội; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã; tích cực hưởng ứng chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; đẩy mạnh các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vận động nhân dân bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng quy ước, hương ước thôn, bản văn hóa.