Bất động sản hàng hiệu tọa lạc tại lõi trung tâm các siêu đô thị, được bảo chứng bởi thương hiệu danh giá toàn cầu, ngày càng được xem như “tài sản truyền đời” mang tính biểu tượng.

“DNA” đầu tư của giới tinh hoa

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng tiền của nhóm cá nhân sở hữu tài sản lớn (HNWI) có xu hướng quay về các giá trị bền vững: tài sản hữu hình có khả năng chống chịu và tăng trưởng ổn định theo thời gian. Nếu chứng khoán mang tính chu kỳ và biến động mạnh, thì bất động sản tại các khu trung tâm (CBD) luôn được xem là “vùng trú ẩn” an toàn.

Khu căn hộ St. Regis Residences (Mỹ) thu hút giới thượng lưu nhờ vị trí ven vịnh Biscayne, trung tâm tài chính Brickell, Miami. Ảnh: St. Regis

Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, bất động sản tiếp tục đứng đầu danh mục ưu tiên của giới siêu giàu châu Á, không chỉ vì giá trị tài chính mà còn bởi vai trò biểu trưng cho sự hưng thịnh và vị thế gia tộc. Triết lý “Hãy mua đất, vì người ta không thể tạo ra nó nữa” càng trở nên xác đáng khi quỹ đất trung tâm tại TP.HCM chạm ngưỡng khan hiếm.

Tại khu vực Ba Son (phường Sài Gòn), một trong số rất ít quỹ đất ven sông còn lại giữa trung tâm, sự kết hợp giữa vị trí lõi đô thị và yếu tố mặt nước tạo nên “khan hiếm kép”. Đây chính là dạng tài sản đặc quyền, được giới tinh hoa ưu tiên nắm giữ trong chiến lược tích sản dài hạn.

Khi giá trị hữu hình được bảo toàn, bất động sản vượt khỏi vai trò tài chính đơn thuần để trở thành tài sản biểu tượng - nơi hội tụ cộng đồng cư dân, chuẩn sống và vị thế xã hội.

Khu đất Ba Son - vị trí lõi trung tâm, trực diện ven sông và hệ thống hạ tầng đa phương thức hoàn chỉnh.

Từ tài sản đến tài sản biểu tượng

Bất động sản hàng hiệu (branded residences) là phân khúc cao cấp nhất trên thị trường toàn cầu. Mỗi dự án phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dưới sự giám sát của thương hiệu quốc tế.

Nếu vị trí trung tâm là điều kiện cần để bảo toàn giá trị hữu hình, thì thương hiệu toàn cầu chính là điều kiện đủ để nâng tầm thành tài sản biểu tượng. Với giới siêu giàu, nơi ở không chỉ là chỗ an cư, mà là “bối cảnh” phản chiếu phong cách sống và đẳng cấp cá nhân. Sống giữa cộng đồng cùng hệ giá trị và chuẩn mực được xem là lời tuyên ngôn thầm lặng về địa vị xã hội.

Nhà đầu tư người Nhật Bản Tsubasa Yozawa cùng với các thành viên gia đình sinh hoạt bên trong căn hộ thuộc thương hiệu Ritz-Carlton ở tòa nhà King Power Mahanakhon tại Bangkok. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo báo cáo Branded Residences 2025/2026 của Savills, nguồn cung bất động sản hàng hiệu toàn cầu dự kiến tăng gần 19% chỉ trong một năm, song mức chênh lệch giá trị (brand premium) so với sản phẩm không thương hiệu vẫn duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều này cho thấy thị trường sẵn sàng trả thêm cho giá trị thương hiệu, vận hành và tính biểu tượng - phản ánh niềm tin dài hạn vào khả năng bảo toàn tài sản.

Tại châu Á, nơi văn hóa gia tộc và kế thừa đóng vai trò trọng yếu, việc sở hữu bất động sản hàng hiệu tại lõi trung tâm hoặc ven sông không chỉ là đầu tư, mà là cách “định danh bằng địa chỉ”, tạo nền tảng tinh thần cho thế hệ kế tiếp.

Grand Marina, Saigon - tài sản hàng hiệu mang giá trị truyền đời

Tại Việt Nam, xu hướng này ngày càng rõ nét khi giới siêu giàu ưa chuộng các dự án gắn với thương hiệu quốc tế như Marriott International, Four Seasons hay IHG. Nổi bật tại TP.HCM là Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu mang hai thương hiệu Marriott và JW Marriott.

Được phát triển bởi Masterise Homes dưới sự bảo chứng của và vận hành trực tiếp bởi tập đoàn Marriott International, dự án đánh dấu sự hiện diện trọn vẹn của phong cách sống hàng hiệu quốc tế giữa trung tâm kinh tế - tài chính năng động bậc nhất Việt Nam.

Toàn cảnh Grand Marina, Saigon với các tòa căn hộ hàng hiệu Marriott và toà tháp Saigon Marina IFC

Là dự án đã đi vào vận hành, Grand Marina, Saigon hội tụ ba giá trị cốt lõi: hữu hình - biểu tượng - truyền đời. Tọa lạc trên quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại tại phường Sài Gòn, dự án sở hữu pháp lý lâu dài và kết nối trực tiếp ga Metro Ba Son - điểm nút hạ tầng chiến lược.

Giá trị vị trí được cộng hưởng bởi hệ sinh thái hạ tầng biểu tượng xung quanh: tuyến đường ven sông và bến du thuyền, công viên Ba Son, Thảo Cầm Viên cùng bộ đôi biểu tượng tài chính tương lai Saigon Marina IFC và UOB Plaza. Tổ hợp này tái hiện công thức thành công của các biểu tượng khu vực như Marina Bay Sands hay Icon Siam, tạo nền tảng cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Cư dân Grand Marina, Saigon tận hưởng bộ sưu tập tầm view triệu đô

Cư dân tại Grand Marina, Saigon được thụ hưởng chuẩn sống “may đo” theo tiêu chuẩn Marriott: dịch vụ concierge 24/7, an ninh đa lớp, không gian riêng tư và hệ tiện ích cá nhân hóa cao cấp. Dự án còn tích hợp nền tảng ONVIA™ - hệ thống quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu, mở rộng trải nghiệm xa xỉ trong toàn bộ hệ sinh thái Marriott quốc tế.

Thông qua ONVIA™, cư dân được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy™ Gold Elite hoặc Platinum, tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự sự kiện đặc quyền và hưởng ưu đãi trong hệ thống Marriott toàn cầu.

Căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon

Từng bước định hình vị thế tại Việt Nam, Grand Marina, Saigon không chỉ được đo bằng tiện nghi mà bằng chất sống được giám tuyển - nơi các thế hệ được nuôi dưỡng trong môi trường chuẩn mực, tiếp nối hành trình vươn tầm của gia tộc.

Được vinh danh “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” tại Luxury Lifestyle Awards 2025, Grand Marina, Saigon trở thành minh chứng cho thế hệ tài sản truyền đời mới: vừa bảo toàn giá trị hữu hình, vừa kiến tạo giá trị biểu tượng và di sản tinh thần bền vững.

