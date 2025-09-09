MS 2025.242

Trở về phòng trọ nằm sâu trong con hẻm ở phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, bé Nguyễn Phúc Hậu (5 tuổi, quê Khánh Hòa) được mẹ là chị Nguyễn Thủy Trúc Linh (35 tuổi) đặt nằm trên băng ghế dài.

“Sắp tới, mẹ con tôi sẽ quay lại bệnh viện, cho bé chọc tủy xét nghiệm để bác sĩ chẩn đoán, lên phác đồ điều trị ”, chị Linh nói.

Lúc này, em Nguyễn Thị Kiều Tiên (14 tuổi, chị gái bé Hậu) từ trong bếp chạy ra ôm hôn mẹ và phụ trông em. Mỗi lần Tiên bế em xuống đất tập đi, cậu bé lại khóc thét. Đôi chân bé Hậu cứ teo dần, run rẩy – di chứng để lại sau những năm tháng chống chọi bệnh tật hiểm nghèo.

Bé Nguyễn Phúc Hậu điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuyên

Sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, năm 2008, chị Linh vào Vĩnh Long thăm người thân rồi quen biết anh Đỗ Thanh Tiền. Cả hai sau đó sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Sau khi sinh bé Tiên, năm 2016, hai người chuyển ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Khi ấy, bà Nghê Thị Phương (73 tuổi, mẹ chị Linh) thương con nên dọn đến ở cùng để phụ chăm cháu.

“Thời gian mang thai bé Hậu, tôi thường xuyên đi siêu âm, thăm khám ở phòng khám tư nhưng không phát hiện bất thường. Đến tháng thứ 7 mới biết thai nhi bị hẹp đường ruột”, chị Linh nhớ lại.

Chị Linh buồn bã khi nghĩ về những năm tháng đã qua. Ảnh: Trần Tuyên

Một tuần sau sinh, bé Hậu co giật, sùi bọt mép, bác sĩ nói “khó sống sót” và cho chuyển đến bệnh viện ở Rạch Giá (Kiên Giang, nay thuộc An Giang). Trên tàu vào đất liền, nhiều du khách cảm thương, người cho tiền, người tặng sữa, cầu mong bé khỏe mạnh. Cái tên “Nguyễn Phúc Hậu” ra đời từ niềm mong mỏi ấy.

Ngày 10/12/2020, bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Down, hở van hai lá và van động mạch chủ, nhiễm trùng huyết… Sau đó, bé phải phẫu thuật cắt một đoạn ruột do hẹp.

Tết Nguyên đán 2021, gia đình trở lại Phú Quốc. Ít lâu sau, bố bé Hậu nói phải đi xa làm ăn rồi cắt đứt liên lạc. Mẹ con chị Linh đành khăn gói về quê nội ở Vĩnh Long. Chờ mãi không tin tức, chị thuê phòng trọ 1 triệu đồng/tháng gần đó để sinh sống.

Bé Hậu vừa mắc hội chứng Down vừa mắc ung thư máu. Ảnh: Trần Tuyên

Khó khăn chồng chất, chị buộc để Kiều Tiên nghỉ học ở nhà trông em. Chị mua lại một chiếc xe đạp cũ để đi bán bánh bao khắp các bệnh viện ở Cần Thơ. “Thu nhập gần 200 nghìn đồng/ngày, cuộc sống tuy chật vật nhưng tôi vẫn cố gắng vì các con và mẹ già”, chị Linh tâm sự.

Tháng 6 vừa qua, người mẹ kiên cường ấy bật khóc nức nở khi nghe tin con trai mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu). Những ngày truyền hóa chất, bé Hậu chỉ biết bấu víu lấy mẹ, giãy giụa, khóc òa.

Đúng lúc này, bà Phương bị tai biến, con gái lớn nghỉ học, con trai nhỏ bệnh tật bủa vây, chị Linh không còn cách nào khác, đành cầu xin sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Bà Phương bị tai biến, bé Tiên phải nghỉ học chăm em trai, bé Hậu bị bệnh tật bủa vây khiến chị Linh kiệt quệ cả sức khỏe và kinh tế. Ảnh: Trần Tuyên

Bác sĩ Ngô Minh Đức Trí (Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ), trực tiếp điều trị cho bé Hậu, cho biết lộ trình hóa trị kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, do bé có hội chứng Down nên phải giảm bớt lượng thuốc.

“Trong trường hợp sức khỏe ổn định hơn, chúng tôi sẽ thay đổi phương án điều trị. Khi đó, bé cần dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí sẽ rất tốn kém”, bác sĩ Trí nói.