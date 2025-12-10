XEM CLIP:

Theo trình báo của anh Đ.H.T., tối 8/12, con gái anh là bé Đ.P.Th. (5 tuổi) cùng các bạn hàng xóm chơi ở con hẻm trước nhà trên đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc). Lúc sau, một bé trai hàng xóm chạy vào báo rằng bé Th. bị người lạ lột đôi bông tai vàng đang đeo.

Anh T. chạy ra kiểm tra thì phát hiện đôi bông tai của con gái đã mất.

Hình ảnh từ camera an ninh trong hẻm ghi lại cảnh hai cô gái lạ tiếp cận bé gái 5 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Sau khi trích xuất camera an ninh của con hẻm, anh T. xác định có hai cô gái trẻ đi xe đạp điện tiếp cận nhóm trẻ đang chơi. Một trong hai người đã lột đôi bông tai vàng của bé Th., sau đó cả hai rời đi.

Hàng xóm xung quanh cho biết trước đây chưa thấy hai cô gái này ở khu vực. Anh T. thông tin, đôi bông tai vàng của con gái trị giá gần 1 triệu đồng và sau vụ việc, anh đã đến công an địa phương trình báo.