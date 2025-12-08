XEM CLIP:

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai thiếu niên N.D.K. (2011, ngụ phường Bảy Hiền) và N.T.H. (2009, ngụ phường Tân Định).

Tối 7/12, trong lúc tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, tổ công tác phát hiện K. và H. chạy xe đạp bằng một bánh nên mời cả hai cùng phương tiện về trụ sở để lập biên bản xử lý.

Nhóm thiếu niên biểu diễn đi xe đạp 1 bánh ở trung tâm TPHCM. Ảnh: CSGT

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe đạp, xe đạp máy không được chạy bằng một bánh. Nghị định 168/2024 của Chính phủ nêu mức phạt cho hành vi này từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Ngày 8/12, Đội CSGT An Sương cũng mời làm việc nhóm thanh thiếu niên liên quan đoạn clip biểu diễn “bốc đầu” xe máy lan truyền trên mạng, được xác định xảy ra trên địa bàn đơn vị quản lý.

Và hình ảnh "bốc đầu" xe máy xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo người phía sau, chạy với tốc độ cao và nhiều lần “bốc đầu”, nâng bánh trước khỏi mặt đường. Thông tin chia sẻ cho biết vụ việc xảy ra trên đường Song Hành, xã Hóc Môn.

Nắm được phản ánh, Đội CSGT An Sương nhanh chóng xác minh và mời những người liên quan lên làm việc để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, nhiều trường hợp biểu diễn “bốc đầu” xe máy đã bị Phòng CSGT TPHCM xử lý; ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng còn tịch thu phương tiện để răn đe.