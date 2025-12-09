Ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra 3 ngày trước tại hẻm 72 đường số 4, khu phố 29, khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.T. (47 tuổi).

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa và tìm thấy thi thể ông T. trong phòng ngủ trên lầu 1. Ảnh: H.C

Công an nhận định ban đầu cho thấy ông T. có thể do mâu thuẫn cá nhân nên đã tự phóng hỏa bằng xăng để tự vẫn.

Như đã thông tin, rạng sáng 6/12, người dân phát hiện lửa bùng phát tại một ngôi nhà trong hẻm 72 đường số 4. Người dân kịp thời đưa bé gái 9 tuổi – con ông T. – đang ở tầng trệt ra ngoài an toàn.

Khi nhận tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt và nhanh chóng khống chế đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T. bị cháy đen trong phòng trên tầng lầu.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng ngủ lầu 1, diện tích khoảng 20m². Thời điểm xảy ra cháy, ông T. ở bên trong và cửa phòng được chốt từ phía trong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một can nhựa loại 5 lít bị cháy trụi cùng nhiều tài sản hư hại.

Công an xác định trước khi vụ cháy xảy ra, ông T. đã mua xăng và đựng trong can nhựa 5 lít mang về nhà.

Sáng 6/12, khi vợ và người con lớn rời khỏi nhà, ông T. đuổi con gái 9 tuổi ra ngoài phòng rồi chốt cửa lại. Ít lâu sau, vụ cháy bùng phát khiến ông T. tử vong.