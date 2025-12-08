Chiều nay (8/12), lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ thi thể một người đàn ông được phát hiện đang phân hủy dưới con kênh trên đường Xuân Thới Sơn 38.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một người đàn ông trong lúc đứng đợi con tan học gần khu vực kênh đã bất ngờ phát hiện thi thể nam giới nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, người này đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan để phong tỏa khu vực, tiến hành điều tra nguyên nhân.

Hiện các lối ra vào đường Xuân Thới Sơn 38 đã được cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác trục vớt thi thể và điều tra vụ việc.

Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.