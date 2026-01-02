Bé Bùi Gia Lộc (9 tuổi, ở xóm Tân Lập, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: “Mắc ung thư xương, cậu bé 9 tuổi ở Phú Thọ khẩn cầu 'đừng cắt chân con'”.

Bi kịch bắt đầu vào tháng 6/2025, sau những buổi chơi thể thao cùng bạn bè trong xóm, Lộc kêu đau mỏi chân, đau đến mức phát khóc nên tối tối chị Trang phải xoa bóp trước khi con ngủ.

Số tiền 114.701.110 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ bé Bùi Gia Lộc đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình

Nghĩ con chỉ bị đau cơ thông thường do vận động quá sức nên gia đình chủ quan không đưa Lộc đi khám. Nhưng khi thấy cơn đau kéo dài nhiều ngày, chị Phan Thị Trang (mẹ bé Lộc) sốt ruột đưa con đến phòng khám tư ở gần nhà. Sau khi chụp X-quang, kết quả cho thấy xương của con có nhiều dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ khuyên gia đình nhanh chóng đưa Lộc về Hà Nội kiểm tra chuyên sâu.

Tại Hà Nội, sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ Lộc bị viêm xương và chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung ương làm các xét nghiệm cần thiết. Gần một tháng trời với đủ loại xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, kết quả cuối cùng khiến cả gia đình chết lặng: Lộc mắc ung thư xương. Đầu tháng 8/2025, Lộc chuyển sang Bệnh viện K để bắt đầu hành trình điều trị hóa chất.

Con bệnh nặng chi phí điều trị tốn kém, trong khi đó gia đình chị Trang thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng đều là công nhân. Từ khi con trai mắc bệnh, chị phải nghỉ việc theo con vào viện nên cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản thu nhập của chồng chị, khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Cảm thương hoàn cảnh của bé Lộc, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 114.701.110 đồng gửi về quỹ Báo. Số tiền đó đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Chị Trang cho biết, Lộc đã được ghép xương vào ngày 10/12 với chi phí ca mổ hết 320 triệu đồng. “Hiện tại, sức khỏe của con đã ổn định. Nhờ có mọi người chung tay giúp đỡ mà gia đình bớt đi phần nào khó khăn trong quá trình chữa bệnh cho con”, chị Trang xúc động chia sẻ.