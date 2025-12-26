MS 2025.349

Những lúc tỉnh táo, Duy liên tục hỏi: bệnh của con có chữa được không? Con còn giữ lại được chân không?... khiến ông Vũ Văn Phú (SN 1968, bố của Duy) không khỏi nghẹn lòng.

Tại khoa Nội Nhi, Bệnh viện K, Vũ Phương Duy đang từng ngày chống chọi với những cơn đau dai dẳng do căn bệnh ung thư xương quái ác. Ở tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất của đời người, thế giới quanh em giờ đây chỉ còn lại những lần truyền thuốc khiến cơ thể mệt lả.

Phương Duy mong muốn được giữ lại đôi chân. Tuy nhiên, chi phí để thực hiện phẫu thuật ghép xương lên tới hàng trăm triệu đồng

Hơn ai hết, ông Phú thấu hiểu những thiệt thòi mà con trai mình đã phải gánh chịu từ khi còn nhỏ. Gia đình ông thuộc diện khó khăn tại xóm Thọ Trại, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình. Cả nhà quanh năm chỉ trông vào mảnh ruộng nhỏ, thu nhập bấp bênh, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Vì hoàn cảnh khó khăn, Duy phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Tháng 7/2025, Duy cảm thấy đau nhức ở đùi trái. Ban đầu em cứ nghĩ do lao động nặng nhọc. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng nên gia đình đã đưa em đi khám tại Bệnh viện Vụ Bản, sau đó chuyển lên Bệnh viện tỉnh Nam Định. Kết quả cho thấy một khối u đáng ngờ ở đùi trái của Duy.

Không chần chừ, gia đình tiếp tục đưa Duy lên Bệnh viện Việt Đức rồi chuyển đến Bệnh viện K. Tại đây, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ kết luận Duy mắc ung thư xương giai đoạn 2. Tin dữ như sét đánh ngang tai, khiến cả gia đình suy sụp.

Tháng 9/2025, Duy chính thức nhập viện điều trị. Đến nay, em đã trải qua 5 đợt hóa trị, chi phí điều trị mỗi đợt khoảng 20 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại của em và gia đình trong suốt thời gian nằm viện. Với một gia đình thuần nông nghèo khó, đây thực sự là gánh nặng lớn.

Để chăm sóc con, ông Phú buộc phải bỏ dở công việc đồng áng. Mẹ của Duy dù đã ngoài 50 tuổi vẫn cố gắng xin làm nhân viên vệ sinh tại một công ty gần nhà để kiếm thêm chút tiền lo thuốc thang cho con. Anh trai của Duy, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm, cũng theo bố xuống bệnh viện chăm sóc em.

Căn bệnh đang đe dọa đến tính mạng và có thể cướp đi đôi chân của Duy bất cứ lúc nào

Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã vay mượn số tiền lên tới 180 triệu đồng. Thời gian tới, dự kiến gia đình phải vay thêm khoảng 200 triệu đồng để Duy được phẫu thuật ghép xương tại Bệnh viện K. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo về chi phí điều trị và tương lai của con trai lại đè nặng lên đôi vai của người làm cha, làm mẹ.

Xác nhận với PV, ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Thọ Trại, cho biết: “Cháu Vũ Phương Duy là công dân địa phương, con trai ông Vũ Văn Phú. Gia đình làm nông, thu nhập thấp, thuộc diện khó khăn. Cháu Duy vừa phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và đang điều trị tại bệnh viện. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để cháu có thêm cơ hội chữa bệnh”.

Bạn đọc giúp đỡ em Vũ Phương Duy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.349 (Vũ Phương Duy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Vũ Văn Phú: thôn Thọ Trại, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0378597230.