MS 2025.353

Trong phòng bệnh, cậu bé mới 3 tuổi co ro trong vòng tay người cha. Nhìn con quằn quại vì bệnh tật, anh Nguyễn Văn Khương (SN 1998, ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) chỉ biết ôm con vào lòng, bất lực trước nỗi đau đang từng ngày bào mòn sự sống của con trai.

Vợ chồng ly hôn, một mình anh Khương gồng gánh chăm con bị ung thư xương

Anh Khương kể, tháng 5/2025, Đức Anh bắt đầu có biểu hiện bất thường: chân trái sưng to vùng đầu gối, đi lại khó khăn, dáng đi tập tễnh.

“Ban đầu tôi nghĩ con chỉ bị ngã hay va chạm khi chơi. Nhưng càng ngày con càng đau nhiều, đau đến nỗi phát khóc, không còn chạy nhảy được”, anh Khương nghẹn ngào kể.

Đến tháng 6/2025, thấy tình trạng của con ngày càng nghiêm trọng, anh đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Kết quả khám ban đầu khiến anh lặng người: các bác sĩ phát hiện ở chân con có một khối u. Ngay sau đó, Đức Anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện K.

Tại đây, sau hàng loạt xét nghiệm, sinh thiết, các bác sĩ đưa ra chẩn đoán: Đức Anh bị ung thư xương giai đoạn 4, đã di căn tủy xương.

Từ đó đến nay, bé Đức Anh đã trải qua 10 đợt hóa trị đầy đau đớn. Cơ thể nhỏ bé kiệt quệ dần vì thuốc. Những cơn đau dai dẳng khiến bé quấy khóc liên tục.

Sau 3 đợt hóa trị, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng để chuẩn bị cho ca ghép tủy xương. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép lên tới gần 500 triệu đồng khiến anh Khương bất lực

“Tối nào con cũng kêu đau, nhức mỏi khắp người. Mỗi lần nghe con vừa khóc vừa nói ‘bố ơi, con đau lắm’, tôi chỉ biết ôm con vào lòng, không làm gì được”, anh Khương nghẹn lời.

Theo phác đồ điều trị, sau 3 đợt hóa trị nữa, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng để chuẩn bị cho ca ghép tủy xương - hy vọng cuối cùng giúp Đức Anh giành giật sự sống. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép lên tới gần 500 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh nếu xảy ra biến chứng.

Trước khi con đổ bệnh, anh Khương làm nghề hàn xì, thu nhập tuy bấp bênh nhưng đủ nuôi hai con. Từ ngày Đức Anh nhập viện, anh phải nghỉ việc để chăm con. Vợ chồng anh đã ly hôn cách đây một năm nên một mình anh nuôi hai con nhỏ, con trai lớn mới 5 tuổi hiện phải gửi ông nội chăm sóc.

Chi phí điều trị cho Đức Anh đến nay đã lên tới khoảng 180 triệu đồng. Để có tiền chạy chữa cho con, anh Khương đã vay mượn khắp nơi từ họ hàng, làng xóm. Tổng số nợ đã lên tới 300 triệu đồng.

Ngày ghép tủy cho con đang đến gần, chi phí ghép là số tiền khổng lồ khiến anh Khương mất ăn mất ngủ. Nhìn con còn quá nhỏ, chưa hiểu hết bệnh tật nhưng phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày, người cha đơn thân thương con mà chẳng biết làm sao.

Bé Đức Anh đã trải qua 10 đợt hóa trị đầy đau đớn

Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Đức La, Trưởng thôn Can Bi 2 cho biết: “Cháu Nguyễn Đức Anh là công dân tại địa phương, mắc bệnh ung thư xương, thường xuyên phải vào viện điều trị. Gia đình rất khó khăn, anh Khương một mình nuôi hai con nhỏ. Rất mong cộng đồng quan tâm, giúp đỡ để cháu Đức Anh có cơ hội sống”.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Đức Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.353 (bé Nguyễn Đức Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Khương (bố của bé Đức Anh): Thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0383108123.