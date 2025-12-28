MS 2025.351

Mới 10 tuổi, lẽ ra tuổi thơ của Minh Châu phải rất vui vẻ, ngày ngày được cùng bạn bè cắp sách tới trường. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã, không may cô bé mắc ung thư não di căn.

Khối u não lớn khiến bé Châu liên tiếp trải qua nhiều đợt hóa chất và xạ trị

Tháng 12/2024, Minh Châu bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu kéo dài. Nghĩ con chỉ bị ốm vặt, gia đình chủ quan cho qua. Đến đầu tháng 1/2025, Minh Châu bất ngờ ngã quỵ, linh cảm chẳng lành đã thôi thúc vợ chồng chị Lê Thị Ngọc Lan (SN 1983) đưa con đến Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Kết quả chụp chiếu khiến cả gia đình sốc nặng: Minh Châu có một khối u lớn trong não. Các bác sĩ lập tức chuyển em lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cô bé phải trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp. Lần mổ thứ hai để lấy khối u sinh thiết đã đưa ra kết quả ám ảnh: ung thư não giai đoạn 4.

Sau sinh thiết, Minh Châu được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục hành trình điều trị đầy gian nan. Từ tháng 3/2025 đến nay, cô bé đã trải qua 5 đợt hóa trị và xạ trị liên tiếp. Đáng lo ngại hơn, sau 2 tháng điều trị bằng hóa chất khô, cơ thể Minh Châu không còn đáp ứng phác đồ, khiến việc điều trị ngày càng phức tạp và tốn kém.

Từ ngày con nhập viện, chị Lan (mẹ của Minh Châu) buộc phải nghỉ việc công nhân để túc trực bên con 24/24 giờ. Bố em, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1979), vốn mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, sức khỏe yếu, chỉ có thể làm những công việc tự do tại quê nhà để cầm cự cuộc sống.

Minh Châu phải chịu những cơn đau đớn triền miên, những mũi tiêm, những lần truyền hóa chất mệt mỏi

Ngoài Minh Châu, gia đình còn có một người con gái lớn là Phạm Thị Lan Phương (SN 2010), đang đi học. Ước mơ học hành của Lan Phương cũng đang đứng trước nguy cơ dang dở khi gia đình ngày một kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh cho em gái.

Để giành giật sự sống cho con, bố mẹ Minh Châu đã dốc cạn mọi tài sản. Tính đến nay, chi phí điều trị đã lên tới gần 200 triệu đồng. Không có tích lũy, gia đình buộc phải đưa ra quyết định đầy nước mắt: thế chấp căn nhà duy nhất để vay ngân hàng 200 triệu đồng, đồng thời vay mượn thêm 100 triệu đồng từ anh em, họ hàng.

Tổng số tiền gia đình phải vay mượn đã lên tới 300 triệu đồng. Thế nhưng, căn bệnh của Minh Châu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng chi phí hóa chất hiện đã hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, con số vượt quá khả năng của gia đình vốn đã không còn đường xoay xở.

Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bệnh nhi Phạm Minh Châu phát bệnh từ tháng 1/2025, đã phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó nhập viện K3 từ tháng 2/2025 để điều trị theo phác đồ xạ 24/30 mũi và truyền 3/6 đợt hóa chất.

Để giành giật sự sống cho con, gia đình chị Lan đã phải thế chấp căn nhà duy nhất

Hiện tại, bố mẹ vẫn giấu kín tình trạng bệnh thật sự của Minh Châu. Dù phải chịu những cơn đau đớn triền miên, những mũi tiêm, những lần truyền hóa chất mệt mỏi, cô bé vẫn cố gắng mỉm cười để bố mẹ yên lòng. Thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình, Minh Châu nhiều lần xin bố mẹ được về nhà, chỉ mong bố mẹ không phải bán thêm tài sản để chạy chữa cho mình.

Chị Lan nghẹn ngào chia sẻ: “Có lần con hỏi tôi, sao cứ đau mãi không thấy đỡ, rồi con xin được về nhà uống thuốc. Vợ chồng tôi chỉ biết an ủi con, cứ nghe lời bác sĩ, truyền thuốc rồi sẽ khỏi. Tôi biết bệnh của con đã nặng, nhưng tôi vẫn xin bác sĩ cố gắng hết sức để con được sống thêm ngày nào hay ngày ấy…”.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư thôn Phú Cốc xác nhận: “Cháu Phạm Minh Châu là công dân tại địa phương, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, thu nhập thấp. Từ ngày cháu mắc bệnh, mẹ phải nghỉ việc chăm con, bố lại bị tiểu đường, sức khỏe yếu. Gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Minh Châu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.351 (Phạm Minh Châu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp cho chị Lê Thị Ngọc Lan (mẹ của bé Minh Châu): Thôn Phú Cốc, xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0366400522.