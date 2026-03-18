Tại sân bóng chuyền phường Vinh Hưng (Nghệ An), một người đàn ông bất ngờ ngừng tuần hoàn đã được hai bác sĩ kịp thời cứu sống ngay tại chỗ.

Theo đó, trong lúc cho con đi chơi gần khu vực sân bóng, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Biên - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô cầu cứu. Không chần chừ, ông chạy tới hiện trường và phát hiện một người đàn ông đã ngừng tim, ngừng thở.

Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguồn: Nghệ An.

Ngay lập tức, bác sĩ Biên tiến hành ép tim ngoài lồng ngực để cấp cứu cho người bệnh. Trong điều kiện không có thiết bị y tế hỗ trợ, ông vẫn kiên trì thực hiện các thao tác hồi sinh tim phổi liên tục khoảng 15 phút, duy trì sự sống cho bệnh nhân trong lúc chờ xe cấp cứu.

Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt đang công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An), cũng có mặt và phối hợp cấp cứu. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của hai bác sĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra khi bệnh nhân dần có lại mạch và nhịp thở, giành lại cơ hội sống quý giá.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và cảm phục từ người dân địa phương. Hành động kịp thời, tận tâm của các y bác sĩ không chỉ cứu sống một sinh mạng mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm sơ cứu trong cộng đồng.