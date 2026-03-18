Nếu đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7 được thông qua, thu nhập của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập sẽ tăng tương ứng. Công thức tính là: Mức lương = Lương cơ sở × Hệ số lương.
Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Nếu tăng 8%, mức lương cơ sở dự kiến sẽ lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.
Bác sĩ mới ra trường nhận lương hơn 6 triệu đồng/tháng
Từ năm 2026, theo Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội, bác sĩ khi vừa tốt nghiệp và được tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với hệ số lương 2,67. Mức lương hiện nay của bác sĩ mới ra trường được tính: 2.340.000 × 2,67 = khoảng 6,25 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp).
Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, thu nhập của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 6,75 triệu đồng/tháng.
Bác sĩ cao cấp có thể đạt hơn 20 triệu đồng/tháng
Theo quy định hiện hành: Bác sĩ chính (hạng II), thường là bác sĩ chuyên khoa I, áp dụng hệ số 4,40 - 6,78.
Bác sĩ cao cấp (hạng I), thường là bác sĩ chuyên khoa II, áp dụng hệ số 6,2 - 8,0.
Nếu lương cơ sở tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương của bác sĩ cao cấp ở bậc cao nhất (hệ số 8,0) có thể đạt khoảng: 2.530.000 × 8,0 = khoảng 20,24 triệu đồng/tháng (chưa tính phụ cấp).
Như vậy, nếu lương cơ sở tăng 8%, mức lương của bác sĩ trong khu vực công cũng tăng tương ứng, trong đó mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp nghề nghiệp và thâm niên.
|Bậc
|Hệ số
|Mức lương trước 1/7 (đồng)
|Mức lương dự kiến sau 1/7 (đồng)
|Tăng (đồng)
|Bác sĩ
|Bậc 1
|2,34
|5.475.600
|5.920.200
|444.600
|Bậc 2
|2,67
|6.247.800
|6.755.100
|507.300
|Bậc 3
|3
|7.020.00
|7.590.000
|570.000
|Bậc 4
|3,33
|7.792.200
|8.424.900
|632.700
|Bậc 5
|3,66
|8.564.400
|9.259.800
|695.400
|Bậc 6
|3,99
|9.336.600
|10.094.700
|758.100
|Bậc 7
|4,32
|10.108.800
|10.929.600
|820.800
|Bậc 8
|4,65
|11.764.500
|11.764.500
|883.500
|Bậc 9
|4,98
|12.599.400
|12.599.400
|946.200
|Bác sĩ chính
|Bậc 1
|4,4
|10.296.00
|11.132.00
|836.000
|Bậc 2
|4,47
|11.091.600
|11.992.200
|900.200
|Bậc 3
|5,08
|11.887.200
|12.852.400
|965.000
|Bậc 4
|5,42
|12.682.800
|13.712.600
|1.029.800
|Bậc 5
|5,76
|13.478.400
|14.572.000
|1.094.400
|Bậc 6
|6,1
|14.274.000
|15.433.000
|1.159.000
|Bậc 7
|6,44
|15.069.600
|16.293.200
|1.223.600
|Bậc 8
|6,78
|15.865.200
|17.153.400
|1.288.200
|Bác sĩ cao cấp
|Bậc 1
|6,2
|14.508.000
|15.686.000
|1.178.00
|Bậc 2
|6,56
|15.350.400
|16.596.000
|1.246.400
|Bậc 3
|6,92
|16.192.800
|17.507.700
|1.314.800
|Bậc 4
|7,28
|17.035.200
|18.418.400
|1.383.200
|Bậc 5
|7,64
|17.877.600
|19.329.200
|1.451.600
|Bậc 6
|8
|18.722.000
|20.240.000
|1.520.000
Nghị quyết 261 cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức cao đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù, có tính chất áp lực và rủi ro cao. Cụ thể, nhóm làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.
Đối với nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được quy định linh hoạt theo từng khu vực nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp thực tiễn.