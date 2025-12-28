Cảm thương hoàn cảnh của em Đàm Phương Dung – nhân vật trong bài viết: “Bé gái 7 tuổi trải qua 7 lần mổ não, gia đình kiệt quệ mong chờ phép màu”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em có thêm động lực chữa bệnh. Số tiền 91.612.722 đồng đã được Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức trao tận tay gia đình em Dung.

Bạn đọc giúp đỡ Bé Đàm Phương Dung bị u não số tiền 91.612.722 đồng

Tháng 2/2020, cơ thể bé Dung bỗng xuất hiện những cơn co giật. Gia đình đưa con đến bệnh viện thăm khám và bàng hoàng nhận tin dữ: con mang trong não một khối u sọ hầu.

Ngay sau đó, bé được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cũng từ đây, bé Dung bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật. Dung đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật gần nhất vào tháng 10/2025.

Dù gia đình vét hết tài sản, bác sĩ dốc sức cứu chữa, nhưng khối u trong não của bé Dung vẫn liên tục tái phát. Lần phẫu thuật gần đây, vết mổ chảy dịch khiến thể trạng bé suy kiệt, kèm suy tuyến yên. Đau lòng hơn cả là con đã hoàn toàn mất thị lực.

Gia đình bé Dung thuộc diện hộ nghèo ở Cao Bằng. Từ khi con gái bị bệnh, mẹ bé là chị Lãnh Thị Thao phải ở nhà để chăm con và chăm mẹ chồng 70 tuổi.

Hơn 5 năm chữa bệnh cho con, số tiền gia đình chị Thao tích góp được không chỉ cạn sạch, mà còn phải vay nợ thêm hơn 200 triệu đồng. Đến cả căn nhà duy nhất gia đình chị đang ở cùng bố mẹ chồng cũng phải thế chấp để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Sau khi hoàn cảnh của bé Dung được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Chị Lãnh Thị Thao xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet và các y, bác sĩ đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn, hoạn nạn: “Số tiền của mọi người giúp đỡ con gái tôi lúc này thực sự rất ý nghĩa. Con thường xuyên đi bệnh viện, trải qua nhiều lần phẫu thuật nên rất tốn kém. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”.