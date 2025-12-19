MS 2025.343

Sau ca ghép tim đầy gian nan, trái tim đã đập trở lại nhưng anh Trần Văn Minh (trú tại tổ dân phố Sang Hán, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa thể thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Những biến chứng hậu ghép cùng gánh nặng chi phí thuốc chống thải ghép đắt đỏ đang đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ. Trong khi đó, nỗi lo về đứa con út mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến người đàn ông trụ cột ngày đêm không yên giấc.

Anh Minh là lao động chính của gia đình 7 miệng ăn ở vùng núi Lào Cai. Hai vợ chồng quanh năm chỉ trồng lúa, ngô để nuôi ba đứa con thơ. Thế nhưng từ tháng 2/2025, những cơn ho kéo dài và khó thở dữ dội khiến sức khỏe anh suy kiệt nhanh chóng.

Sau khi thăm khám tại các cơ sở y tế địa phương, nhận thấy tình trạng quá nặng, các bác sĩ đã chuyển anh lên Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, anh Minh bị chẩn đoán hở van động mạch chủ nặng, hở van hai lá nặng, suy tim giai đoạn cuối.

Tháng 3/2025, anh trải qua ca phẫu thuật thay van động mạch chủ và sửa van hai lá với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, anh buộc phải nhập viện trở lại vì suy tim tiến triển nặng hơn. Các bác sĩ xác định phương án duy nhất để giữ mạng sống cho anh là phẫu thuật ghép tim, bởi mọi can thiệp sửa van lúc này đều không còn hiệu quả.

Những ngày tháng cận kề lằn ranh sinh tử khiến cả gia đình sợ hãi. Không đành lòng nhìn anh ra đi lúc tuổi còn trẻ, gia đình anh quyết định bán sạch nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò… để có tiền ghép tim.

Ngày 31/10/2025, phép màu đã đến khi anh Minh tìm được nguồn hiến phù hợp. Ca ghép tim được thực hiện thành công tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Gia đình anh đã khóc òa trong hạnh phúc. Cuộc đời người đàn ông 39 tuổi tưởng chừng được tái sinh.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch lại ập đến. Sau ghép tim, anh Minh bị tràn dịch màng phổi nặng, buộc phải mổ lần thứ hai. Hiện tại, anh phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Bố bị suy tim nặng, con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến cả gia đình lâm vào cảnh khó khăn kiệt quệ

Nhưng hiện nay, số tiền ít ỏi còn lại trong gia đình chỉ đủ mua thuốc đến hết tháng 12/2025. Bước sang tháng 1/2026, nếu không có thêm nguồn hỗ trợ, việc điều trị của anh sẽ đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Trong khi người cha đang giành giật sự sống nơi bệnh viện, ở quê nhà Lào Cai, bé Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi, con gái của anh Minh) cũng đang chống chọi từng ngày với căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Mỗi tháng, bé phải truyền máu và dùng thuốc khử sắt tại Bệnh viện Nghĩa Lộ với chi phí khoảng 1 triệu đồng. Có những tháng gia đình kiệt quệ, không xoay nổi tiền, bé đành nằm nhà chịu đựng những cơn đau quặn bụng, vàng da.

Cô con gái lớn của anh Trần Thị Ánh (20 tuổi) vừa học xong, chưa có việc làm ổn định đã lập gia đình, hiện sống cùng chồng và con trong căn nhà nhỏ của ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Ông Trần Văn Miền (SN 1959, bố anh Minh) hiện mắc suy tim nặng, ngày nào cũng phải uống thuốc duy trì sự sống. Mẹ anh - bà Hoàng Thị Chung (SN 1956) bị tiểu đường biến chứng nặng, đau xương khớp triền miên, gần như không đi lại được.

Từ một gia đình nông dân bình thường, giờ đây cả ba thế hệ cùng lâm vào cảnh khốn cùng: không nhà, không ruộng, không tiền và có tới ba người đang đứng trước lằn ranh sinh tử.

Những ngày vào bệnh viện chăm bố sau ca phẫu thuật, Ánh nghẹn ngào tâm sự: “Cháu chỉ mong bố được sống vì em cháu mới 5 tuổi còn phải điều trị lâu dài. Nhưng giờ nhà cháu đã hết sạch tiền rồi, chẳng biết phải làm thế nào nữa…”.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trần Văn Minh (39 tuổi) bị hở van hai lá nặng, tràn dịch màng phổi, suy tim nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Vừa trải qua ca ghép Tim, anh Minh đang điều trị phục hồi

Bà Lường Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ dân phố Sang Hán xác nhận: “hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Minh đặc biệt khó khăn. Bản thân anh đang điều trị suy tim ở bệnh viện Hà Nội, con gái út mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Gia đình đã bán hết nhà cửa để chạy chữa. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm để giúp gia đình họ vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Trần Văn Minh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.343 (anh Trần Văn Minh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Trần Thị Ánh (con gái anh Trần Văn Minh): Tổ dân phố Sang Hán, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0987584634