Ngày 29/03/2026, Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bé trai Đặng Hoàng Đức (xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: “Mất một con vì ung thư máu, con còn lại nguy kịch, gia đình nghèo cầu cứu”.

Tuy nhiên, trưa ngày 30/03, bố bé Đức là anh Đặng Văn Thái (SN 1994) đã liên hệ tới Báo VietNamNet thông tin, sau thời gian điều trị tích cực, do bệnh bé Đức diễn tiến nặng, không còn khả năng đáp ứng điều trị, bệnh viện đã cho gia đình đưa bé về nhà và anh Thái ngỏ ý xin ngừng nhận ủng hộ từ bạn đọc để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Bé Đặng Hoàng Đức. Ảnh: V.T

“Hiện nay cháu đã rơi vào nguy kịch, gia đình xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ kể từ thời điểm này để cháu ra đi được thanh thản. Thay mặt gia đình, từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Báo VietNamNet và các mạnh thường quân trong thời gian cháu điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội”, anh Thái đau buồn nói.

Hoàn cảnh gia đình anh Thái đặc biệt éo le. Kết hôn cuối năm 2018, niềm hạnh phúc đến với vợ chồng trẻ khi năm 2020, vợ chồng anh đón hai con trai chào đời là Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức.

Nào ngờ năm 2022, khi mới hơn 2 tuổi, bé Phúc bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Suốt hơn hai năm ròng rã chạy chữa cho con, dù đã cố gắng đến kiệt quệ, nhưng cuối năm 2024, bé Phúc không qua khỏi. Nỗi mất mát chưa kịp nguôi ngoai, tháng 8/2024, gia đình tiếp tục nhận tin dữ: bé Đặng Hoàng Đức, người em sinh đôi còn lại cũng mắc ung thư máu giống anh mình.

Để cứu bé Đức, gia đình đã dốc toàn bộ tài sản, vay mượn hơn 1 tỷ đồng để điều trị và thực hiện ca ghép tế bào gốc lần thứ nhất. Tuy nhiên, ca ghép không thành công, tình trạng bệnh diễn biến phức tạp với nhiều biến chứng nặng nề.

“Trong suốt quá trình điều trị, gia đình đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước. Đây là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có thêm nghị lực đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn.

Tuy nhiên, hiện con đã rơi vào nguy kịch, thông qua Báo VietNamNet, gia đình chúng tôi xin ngừng nhận tấm lòng của mọi người giúp đỡ kể từ thời điểm này để cháu ra đi được thanh thản. Kể từ 12h ngày 30/03/2026, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ, xin nhờ Báo chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn khác mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ”, anh Thái nghẹn ngào.