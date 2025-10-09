MS 2025.272

Mỗi lần thiếp đi sau những cơn đau - hệ lụy sau vụ tai nạn kinh hoàng, bé Nguyễn Hoài Thu (SN 2015) vẫn thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng.

Trước tai nạn, gia đình nhỏ của Thu ở tổ 23 Mè Thượng, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang là một mái ấm giản dị, đầy ắp tiếng cười. Chị Nguyễn Thị Hứng (SN 1986, mẹ của Thu) làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, là người phụ nữ tận tụy, vừa làm việc chăm chỉ, vừa là trụ cột kinh tế của gia đình.

Sáng ngày 5/9, khi ba mẹ con chị Hứng đang trên đường từ chợ về nhà, một chiếc ô tô phóng nhanh, đi sai làn bất ngờ lao tới tông thẳng vào xe ba mẹ con. Cú va chạm quá mạnh đã cướp đi sinh mạng của chị Hứng và bé Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2018) ngay tại chỗ. Bé Thu, khi ấy mới 10 tuổi, bị hất văng ra xa, nằm bất tỉnh giữa đường.

“Con may mắn sống sót, nhưng trong đầu vẫn ám ảnh cảnh tượng khủng khiếp ấy. Hồi tỉnh lại, con chỉ khóc hỏi tôi: Mẹ và em đâu rồi, sao con không thấy mẹ tỉnh lại nữa…” – anh Nguyễn Minh Trụ (SN 1985), bố của Thu, nghẹn ngào kể.

Tai nạn kinh hoàng khiến cháu Thu bị chấn thương nặng, mẹ và em gái không qua khỏi

Bé Thu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng chấn thương sọ não, bầm dập vùng ngực và khung chậu, gãy chân trái phải nẹp cố định.

Các bác sĩ cho biết, dù sức khỏe của bé Thu có cải thiện sau nhiều ngày điều trị tích cực, song bé vẫn phải theo dõi máu tụ trong sọ và phục hồi chức năng lâu dài. Mỗi cơn đau đến, em lại co rúm người, những tiếng nấc nghẹn của đứa trẻ 10 tuổi khiến người cha chỉ biết quay đi lau nước mắt.

Hiện, chi phí điều trị, thuốc men và đi lại đã vượt quá 40 triệu đồng, trong khi bên gây tai nạn mới chỉ tạm ứng 12 triệu đồng viện phí. Tất cả số tiền còn lại, anh Trụ phải vay mượn khắp nơi.

Vợ mất, con mất, đứa con còn lại vẫn đang điều trị, người đàn ông 39 tuổi ấy gần như gục ngã. Trước đây, anh chỉ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, lại phải chăm sóc cha già hơn 70 tuổi.

“Cùng lúc tôi mất đi cả vợ và con. Giờ chỉ mong con gái sớm hồi phục để được đi học lại. Mỗi đêm con không ngủ được, tôi chỉ biết ôm con mà dỗ. Có lẽ, con đau cả trong tim…” – anh Trụ nói trong tiếng nghẹn.

Trong căn nhà nhỏ còn vương khói hương, hai di ảnh người thân đặt trên bàn thờ khiến nỗi đau càng nhân lên. Đáng ra giờ này, Thu đã cùng mẹ và em bước vào năm học mới, chứ không phải chia lìa vĩnh viễn, không bao giờ được gặp lại mẹ và em, còn Thu thì phải nằm trong bệnh viện giữa những cơn ác mộng chưa dứt.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhi Nguyễn Hoài Thu, 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hiện đang theo dõi máu tụ sọ não, chân trái cố định bột. Tai nạn nghiêm trọng đã khiến mẹ và em gái em tử vong tại chỗ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Minh Trụ lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Giờ đây, bé Thu và bố đang cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng – những tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia để giúp hai cha con vượt qua nỗi đau mất mát và hành trình chữa trị dài phía trước.