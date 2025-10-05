MS 2025.268

Vợ chồng anh Trần Văn Mỹ (SN 1979) và chị Lê Thị Thu Phương (SN 1984) ở phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Cô con gái thứ hai của họ – bé Hà (SN 2011) phải từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác. Mới 14 tuổi, em đã đối diện với những cơn đau buốt tận xương tủy và nguy cơ mất đi chân phải, phải sống cả đời trong cảnh tàn tật.

Em Trần Lê Thu Hà (bên phải) mắc căn bệnh ung thư xương đã trải qua 9 tuần hóa trị liên tục.

Bi kịch đến với Hà sau một cú ngã trong giờ thể dục vào tháng 6/2025. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị bong gân, nhưng ít ngày sau, chân phải của em sưng to, đau nhức bất thường. Khi đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối u lớn ở xương và lập tức chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sau đó là Bệnh viện K3 Tân Triều để sinh thiết. Kết quả khiến cả gia đình như sụp đổ: Hà bị ung thư xương giai đoạn tiến triển.

Hơn 3 tháng qua, Hà đã trải qua 9 tuần hóa trị liên tục. Mỗi lần truyền thuốc, cơ thể nhỏ bé lại run lên vì sốt cao, buồn nôn và đau nhức. Những đêm dài co ro trên giường bệnh, đôi mắt ngấn lệ nhưng em vẫn cố nén tiếng khóc để bố mẹ bớt lo.

Theo các bác sĩ, Hà cần sớm phẫu thuật thay xương khớp gối nếu muốn giữ lại chân, chi phí khoảng 640 triệu đồng. Rất may, Hà được chế độ hỗ trợ, số tiền giảm một nửa, còn khoảng 320 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là con số quá lớn đối với gia đình.

Nếu muốn giữ lại chân, Hà cần sớm được phẫu thuật thay xương khớp gối, nhưng chi phí quá lớn khiến gia đình khó lòng xoay xở.

Anh Mỹ trước làm công nhân khu công nghiệp, nhưng từ khi con bệnh nặng phải nghỉ việc để túc trực tại bệnh viện. Một mình chị Phương gồng gánh thu nhập 7–8 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt và phần nhỏ tiền thuốc men. Để chữa trị cho con, gia đình đã vay mượn gần 400 triệu đồng, phần lớn lãi suất cao. Đến nay, chi phí ngoài bảo hiểm, hóa chất, ăn ở và đi lại đã vượt quá 300 triệu đồng.

Trước khi phát bệnh, Hà là học sinh ngoan, ước mơ trở thành cô giáo. Nay bước vào lớp 9, em đành gác lại giấc mơ đến trường. Trong những lúc trò chuyện với bố, Hà rưng rưng: “Con muốn giữ lại chân để được đi học. Con còn phải thi hết cấp nữa chứ…”.

Anh Mỹ hiểu khát vọng của con nhưng bất lực trước hoàn cảnh. Còn chị Phương, vì thương con, đã xin nghỉ làm ít ngày để vào bệnh viện động viên. Chị nghẹn ngào: “Gia đình tôi đang cố gắng vay mượn khắp nơi để có tiền cho con phẫu thuật ghép xương. Nhìn con cứ khát khao đến trường, chúng tôi chỉ biết hứa sẽ cố gắng để con được về nhà. Nhưng chặng đường điều trị còn dài lắm”.

Hà là học sinh ngoan, em từng ước mơ trở thành cô giáo.

Bà Mai Thị Khuya, Tổ trưởng tổ 2, phường Vàng Danh, xác nhận: Cháu Trần Lê Thu Hà (SN 2011) là con anh Trần Văn Mỹ và chị Lê Thị Thu Phương, không may mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị tốn kém, trong khi gia đình rất khó khăn, thu nhập thấp. Lúc này, nếu cháu Hà được cộng đồng giúp đỡ, cháu sẽ có tương lai phía trước.