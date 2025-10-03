MS 2025.265

Suốt hơn một năm qua, trong ngôi nhà nhỏ tại xóm 8, thôn Thanh Hội, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), em Nguyễn Nam Vương (SN 2008) vẫn nằm liệt giường. Vương là con trai đầu lòng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hợp.

Em Nguyễn Nam Vương bị xuất huyết não di chứng nặng.

Cuộc đời Vương rẽ sang ngã rẽ nghiệt ngã chỉ trong một đêm cuối tháng 8/2024. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, gia đình vội vã đưa em tới Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cấp cứu. Tình trạng của em nhanh chóng chuyển biến xấu, bác sĩ chẩn đoán Vương bị xuất huyết não, tiên lượng xấu.

Trước nguy cơ tử vong cao, gia đình xin chuyển gấp con lên Bệnh viện Quân y 103. Chuyến xe cấp cứu xuyên đêm, xen lẫn tiếng khóc nức nở của bà Hợp khiến cả ê kíp y tế đi cùng không khỏi thương cảm.

Tại đây, bác sĩ hội chẩn khẩn cấp và quyết định mổ ngay trong đêm để giữ lại sự sống cho Vương. Ngoài phòng phẫu thuật, vợ chồng ông Cường thức trắng cả đêm, chờ đợi trong nỗi bất an. Đến rạng sáng, bác sĩ thông báo ca mổ thành công, con tạm qua cơn nguy kịch. Nhưng từ đây cũng là những chuỗi ngày đầy khó khăn và bất hạnh nhất đối với Vương và gia đình.

Suốt 11 ngày trong phòng cấp cứu, tiếng máy thở đều đặn, tiếng bước chân y tá, cùng ánh mắt người mẹ rớm lệ… là những ký ức đau buốt không thể nào quên. Và hơn 60 ngày nằm viện, cả gia đình gần như kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Cũng có lúc Vương tỉnh lại, sau đó lại rơi vào hôn mê do biến chứng viêm màng não và sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh tình của Vương phải dùng đến nhiều loại thuốc men và thiết bị y tế ngoài danh mục bảo hiểm với chi phí rất tốn kém.

Khi được đưa về nhà dưỡng bệnh, hy vọng le lói trở lại. Vương dần có ý thức, nhận ra cha mẹ, em gái và em trai, nhưng không thể cất lời. Vương chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và bàn tay run rẩy. Nhưng do thể trạng yếu nên bệnh của Vương lại tái phát, em lại tiếp tục nhập viện. Và cứ thế, cảnh nhập viện – về nhà – rồi lại nhập viện lặp đi lặp lại gần một năm trời.

Hiện tại Vương đang điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an). Từ ngày nằm viện đến nay, tổng chi phí thuốc men, thiết bị y tế ngoài danh mục bảo hiểm của Vương đã vượt 900 triệu đồng, số tiền lớn đối với gia đình làm nông như nhà ông Cường. Để có tiền trang trải cho con trai, vợ chồng ông Cường đành phải thế chấp ngôi nhà nhỏ ở quê nhưng vẫn không đủ, ông Cường tiếp tục phải vay mượn thêm 300 triệu đồng.

Mỗi ngày, bà Hợp ôm con, lại tự an ủi phải mạnh mẽ làm điểm tựa cho cả gia đình. Cuộc chiến giành sự sống cho Vương không chỉ là sự nỗ lực của bác sĩ và thuốc men, mà còn là cuộc chiến của niềm tin và tình thương. Trong đôi mắt cậu thiếu niên ấy vẫn ánh lên khát vọng sống mãnh liệt, bất chấp thân thể liệt tứ chi, bất chấp những tháng ngày sống nhờ ống xông và những cơn sốt bất chợt.

Dẫu kiệt quệ về kinh tế, bà Hợp vẫn không từ bỏ hy vọng. Bà tâm sự: “Dù biết những khoản nợ khổng lồ vẫn treo trên đầu vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi không muốn bỏ cuộc. Chỉ cần con còn hơi thở, với tôi đã là điều quý giá nhất”.

Câu chuyện của Vương không chỉ khiến người nghe nhói lòng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị tình thân và sự sẻ chia. Giữa nhịp sống hối hả, nơi làng quê xa xôi, một gia đình đang chắt chiu từng đồng, từng giọt hy vọng để níu giữ sinh mệnh mong manh của con trai.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Vương từng ngày.

Ông Chu Xuân Hán – Trưởng xóm 8, xã Ứng Hòa – xác nhận: “Cháu Nguyễn Nam Vương không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thường xuyên phải đưa đi viện, tốn kém rất nhiều. Gia đình anh Cường làm nông, thu nhập thấp. Từ ngày cháu Vương mắc bệnh thì kinh tế gia đình kiệt quệ. Lúc này họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.