Trưa (12/1), Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) Vi Văn Cường cho biết, lực lượng công an địa phương vừa phối hợp với Công an xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương), cùng gia đình tìm thấy cháu bé 2 tuổi trong rừng rậm hơn 1 ngày sau khi mất tích.

Trước đó, vào ngày 10/1, anh Vừ Bá Dìa (Bí thư Chi bộ bản Huồi Xái, xã Tri Lễ) đưa vợ và con là Vừ Thùy D. (2 tuổi) về nhà ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) chơi.

Sáng cùng ngày, anh Dìa và vợ đi sang nhà người thân, còn bé D. ở nhà chơi với ông bà ngoại. Về nhà không thấy con đâu, cả gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.

Cháu bé được tìm thấy ở rừng rậm. Ảnh: VH

Nhiều người nghĩ cháu bé còn nhỏ chưa đi được xa nên rất lo lắng, nghi bị bắt cóc. Đến sáng 11/1, gia đình đã trình báo sự việc đến chính quyền, công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tri Lễ lập tức triển khai lực lượng sang để tiếp cận người thân, xác minh thông tin, phối hợp với Công an xã Nhôn Mai triển khai phương án tìm kiếm.

Nghe tin bé Dung bị mất tích, hàng chục người dân trong bản đã đến hỏi thăm tình hình, cùng gia đình, lực lượng công an đi khắp nơi để tìm tung tích cháu bé suốt ngày, đêm. Do khu vực gia đình sinh sống là rừng núi rậm nên việc tìm kiếm khó khăn.

Lực lượng chức năng bàn giao bé gái cho gia đình. Ảnh: VH

Đến khoảng 15h ngày 11/1, lực lượng chức năng cùng người dân bất ngờ tìm thấy bé D. đang bò trong rừng rậm, cách nhà hơn 600m. Thời điểm tìm thấy, bé đã tím tái người vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi vì hơn 1 ngày đêm không ăn uống.

Cháu bé sau đó được sưởi ấm, ăn uống và đưa lên Trạm Y tế xã để được chăm sóc sức khỏe ổn định trở lại.