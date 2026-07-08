Chiều 8/7, lực lượng chức năng TPHCM đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B., cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân (Công an TPHCM), nạn nhân trong vụ lật ca nô tuần tra xảy ra rạng sáng ngày 7/7.

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 14h cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 500m, tại khu vực gần sông Vàm Sát, xã An Thới Đông.

Hiện trường lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: M.H

Trước đó, rạng sáng 7/7, Trung tá P.S.B. cùng hai cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô tuần tra trên sông Soài Rạp. Khi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An, ca nô bất ngờ va chạm với tàu chở dầu Hải Nam 61 (trọng tải gần 3.000 tấn) đang hành trình từ cảng PVOil Nhà Bè đến trạm hoa tiêu Soài Rạp.

Cú va chạm khiến ca nô bị lật, cả ba cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông. Hai người may mắn được cứu, riêng Trung tá P.S.B. mất tích.

Để tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng đã huy động 24 phương tiện chuyên dụng cùng 24 tàu cá của ngư dân, chia thành 6 mũi rà soát liên tục trên sông. Cảng vụ Hàng hải TPHCM cũng yêu cầu các tàu thuyền lưu thông qua khu vực giảm tốc độ, tạo điều kiện cho công tác cứu nạn.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, đến khoảng 14h ngày 8/7, thi thể Trung tá P.S.B. được tìm thấy tại khu vực gần sông Vàm Sát, xã An Thới Đông, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 500m.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.