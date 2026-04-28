Ngày 28/4, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái 14 tuổi có khối u buồng trứng nặng tới 4,3kg. Đáng chú ý, bên trong khối u chứa nhiều răng, tóc và xương. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Theo gia đình, trước đó bé có biểu hiện bụng to nhanh, kèm đau tức âm ỉ. Tuy nhiên, những dấu hiệu này bị nhầm lẫn với tăng cân trong giai đoạn dậy thì nên không được chú ý. Chỉ khi bụng trẻ chướng căng, sờ thấy khối cứng lan lên tận vùng mũi ức, gia đình mới đưa con đi khám.

Kết quả siêu âm và chụp chiếu cho thấy bé có hai khối u ở hai bên buồng trứng. Trong đó, khối u bên phải có dấu hiệu nghi ngờ ác tính nên các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thắng, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự cẩn trọng cao để lấy trọn khối u nguyên vẹn, tránh làm vỡ lớp vỏ. Việc này rất quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tế bào ung thư lan tràn vào ổ bụng, từ đó giảm khả năng bệnh nhân phải điều trị hóa chất sau mổ.

Khối u quái khổng lồ chứa răng, tóc, xương mang mầm tế bào ung thư. Ảnh: BVCC

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u lớn ở buồng trứng phải. Khi kiểm tra bệnh phẩm, các bác sĩ phát hiện bên trong chứa nhiều răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa - đặc trưng của u tế bào mầm. Đồng thời, một khối u khác kích thước khoảng 8cm ở buồng trứng trái cũng được bóc tách, giữ lại tối đa phần mô lành để bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trường hợp u buồng trứng nặng hơn 4kg ở trẻ 14 tuổi rất hiếm gặp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bệnh thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua do thiếu triệu chứng rõ ràng.

U nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa khá phổ biến, phần lớn là lành tính. Dù tỷ lệ chuyển thành ung thư không cao nhưng ung thư buồng trứng lại có mức độ ác tính lớn và thường không có biểu hiện ở giai đoạn sớm. Người bệnh chỉ có thể phát hiện thông qua khám phụ khoa và siêu âm.

Theo thống kê, khoảng 15% các khối u buồng trứng là ác tính. Ung thư buồng trứng chiếm khoảng 30% các loại ung thư của hệ sinh dục nữ và đứng thứ 5 trong các ung thư thường gặp ở phụ nữ. Đáng chú ý, bệnh thường được phát hiện muộn do không có dấu hiệu điển hình.

Ngay cả khi đã là ung thư, các triệu chứng thường không đặc hiệu cho buồng trứng mà chủ yếu là biểu hiện do khối u chèn ép hoặc di căn sang các cơ quan lân cận, khiến việc nhận biết càng khó khăn hơn.

Các bác sĩ cho biết, phần lớn các khối u buồng trứng được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tổng quát hoặc khi kiểm tra vùng bụng, vùng chậu. Vì vậy, việc thăm khám định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 4-6 tháng/lần để kịp thời phát hiện các bất thường. Đối với trẻ em gái, nếu thấy bụng to bất thường, đau bụng kéo dài hoặc thay đổi vòng bụng nhanh, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm, tránh nhầm lẫn với các thay đổi sinh lý tuổi dậy thì.

"Việc phát hiện và can thiệp kịp thời không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn góp phần bảo vệ chức năng sinh sản và sức khỏe lâu dài cho trẻ", Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh.