Trước đó, trẻ được chẩn đoán viêm da cơ địa nhưng điều trị không cải thiện. Bác sĩ khai thác tiền sử cho thấy trẻ sinh đủ tháng, mẹ không được xét nghiệm sàng lọc giang mai và không điều trị trong thai kỳ.

Ngày 18/8, bác sĩ nội trú Nguyễn Minh Hường, Phòng khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhi trên được chẩn đoán giang mai bẩm sinh. Kết quả TPHA và RPR của trẻ đều ở mức cao, lần lượt 1/40.960 và 1/128; các chỉ số này ở mẹ cũng tương tự.

Bệnh nhi được điều trị bằng Benzyl Penicillin G liều 150.000 đơn vị/kg/ngày, truyền tĩnh mạch trong 10 ngày. Khoảng 2 giờ sau liều đầu tiên, trẻ sốt 39 độ C, xuất hiện ban đỏ lan tỏa toàn thân.

Tổn thương trên tay của em bé thời điểm nhập viện (trái) và sau 10 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ xác định đây là phản ứng Jarisch–Herxheimer, một phản ứng viêm cấp có thể xảy ra sau khi bắt đầu điều trị giang mai bằng penicillin, không phải dị ứng thuốc. Sau khoảng 6 giờ điều trị bằng thuốc, trẻ hết sốt, tình trạng ổn định. Sau 10 ngày, các tổn thương da cải thiện rõ và trẻ được xuất viện.

Bác sĩ Hường cho biết giang mai bẩm sinh xảy ra khi xoắn khuẩn Treponema pallidum truyền từ mẹ sang thai nhi trong thai kỳ. Bệnh có thể gây sảy thai, thai chết lưu, sinh non, tử vong hoặc khiến trẻ xuất hiện tổn thương da và nhiều biến chứng sau sinh.

Theo TS.BS Trịnh Minh Trang, Phó phụ trách Phòng khám STIs, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính năm 2022 có khoảng 700.000 trường hợp giang mai bẩm sinh. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần xét nghiệm giang mai ngay từ lần khám thai đầu tiên. Các cơ sở y tế cần tăng cường phối hợp giữa sản khoa, da liễu, nhi khoa và xét nghiệm để phát hiện, điều trị kịp thời cho cả mẹ và trẻ.