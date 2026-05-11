Ngày 11/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân vào rừng tìm kiếm bé gái đi lạc.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 tối 10/5, Công an xã Tân Đoàn tiếp nhận tin báo về việc cháu T.T.D (SN 2021) bị đi lạc trong rừng.

Công an xã Tân Đoàn và các lực lượng tìm thấy cháu bé tại khu vực khe suối. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, cháu D. theo mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn. Sau đó, mẹ cháu D. lên khu lán tại rừng Pá Nhạc và bảo con đợi trong lán để đi đuổi bò. Khoảng 30 phút sau, người mẹ quay lại thì không thấy con đâu. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Tân Đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Cháu bé được tìm thấy sau khi ngã ở khe suối trong tình trạng bất tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do nhận tin báo muộn, trời tối, địa bàn rộng nằm ở khu rừng nhiều cây cối rậm rạp, dốc đứng.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé bị ngã nằm bất tỉnh tại khe thác suối thuộc khu vực rừng Pá Nhạc.

Do bị ngã xuống khe suối sâu có vách đá cheo leo, cao gần 10m nên khi được tìm thấy, cháu D. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu (chấn thương sọ não), gãy xương đòn và chấn thương ở vùng bụng.

Cháu D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu và điều trị. Đến nay, qua bước đầu điều trị tích cực, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và đang được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.

Công an tỉnh Lạng Sơn đến thăm, động viên cháu và gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Người phụ nữ đi lạc hơn 170km, gia đình vỡ òa sau một tuần tìm kiếm Sau khi mất liên lạc nhiều ngày và di chuyển quãng đường hơn 170km, người phụ nữ đãng trí được Công an xã ở TPHCM hỗ trợ tìm người thân, đoàn tụ với gia đình.

Nhiều giờ tìm kiếm 2 du khách đi lạc trong rừng Tây Yên Tử Sau khoảng 4 giờ triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách tại một khu vực hẻo lánh trong rừng Tây Yên Tử. Một người bị ong rừng đốt, dẫn đến tình trạng choáng váng, mệt mỏi.