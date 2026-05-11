Ngày 11/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân vào rừng tìm kiếm bé gái đi lạc.
Cụ thể, vào khoảng 19h30 tối 10/5, Công an xã Tân Đoàn tiếp nhận tin báo về việc cháu T.T.D (SN 2021) bị đi lạc trong rừng.
Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, cháu D. theo mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn. Sau đó, mẹ cháu D. lên khu lán tại rừng Pá Nhạc và bảo con đợi trong lán để đi đuổi bò. Khoảng 30 phút sau, người mẹ quay lại thì không thấy con đâu. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Tân Đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm.
Quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do nhận tin báo muộn, trời tối, địa bàn rộng nằm ở khu rừng nhiều cây cối rậm rạp, dốc đứng.
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé bị ngã nằm bất tỉnh tại khe thác suối thuộc khu vực rừng Pá Nhạc.
Do bị ngã xuống khe suối sâu có vách đá cheo leo, cao gần 10m nên khi được tìm thấy, cháu D. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu (chấn thương sọ não), gãy xương đòn và chấn thương ở vùng bụng.
Cháu D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu và điều trị. Đến nay, qua bước đầu điều trị tích cực, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và đang được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.