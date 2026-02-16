Tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp), Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), cho biết tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện một bé trai đi lạc trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Theo đó, tối cùng ngày, tổ công tác số 5 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Pháp Vân - Nghi Sơn) thì phát hiện một cháu bé đi bộ vào đường cao tốc.

Tổ công tác đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc và Công an xã Nông Cống (Thanh Hóa) để liên lạc với gia đình cháu bé.

Tổ CSGT cho bé T.A.B. ăn tối trong lúc tìm gia đình. Ảnh: CACC

Đến khoảng 20h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên lạc được với gia đình. Cảnh sát xác định cháu bé tên T.A.B. (SN 2015, trú tại Thanh Hóa); bố là T.H.T. (SN 1978) và mẹ là N.T.D. (SN 1979), cùng trú tại Thanh Hóa.

Gia đình anh T. vỡ òa cảm xúc khi nhận được thông tin từ lực lượng CSGT, bởi trước đó đã huy động nhiều người tìm kiếm cháu bé suốt từ chiều nhưng chưa có kết quả.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết lực lượng chức năng luôn bám sát các tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên cao tốc, với mong muốn mọi người đều được trở về nhà bình an, đón Tết vui tươi và sum vầy bên gia đình.