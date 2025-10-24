Hôm nay (24/10), lãnh đạo UBND phường Tân Uyên (TPHCM) cho hay, cơ quan công an đang tạm giữ, lấy lời khai đối với P.T.B.N. (25 tuổi) và N.V.H. (19 tuổi, cùng tạm trú phường Tân Uyên) để làm rõ vụ việc hành hung bé gái 9 tuổi.

Vết bầm tím trên chân của bé T. do bị đánh đập. Ảnh: T.T

Nạn nhân trong vụ việc này là bé P.T.M.T. (9 tuổi, con gái ruột của N.). Bé đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành đưa bé T. đi giám định thương tích, đồng thời làm thủ tục đưa bé T. vào trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé được xuất viện.

Trước đó, công an phường Tân Uyên nhận được thông tin có vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên. Lực lượng công an phường đã đến hiện trường để ghi nhận. Tại đây, công an phát hiện trên người bé T. có nhiều thương tích nên đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Cán bộ phường Tân Uyên chăm sóc bé T. tại bệnh viện. Ảnh: T.T

Làm việc với cơ quan chức năng, N. khai nhận bé T. là con gái ruột của mình. Do có quan hệ tình cảm với H. nên N. đưa con gái tới sống chung cùng người đàn ông trên tại phòng trọ ở phường Tân Uyên. Trong thời gian sống chung, cho rằng bé T. không nghe lời nên N. và H. nhiều lần đánh đập bé.