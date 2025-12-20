Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) mới đây tiếp nhận bé gái 11 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài và bí tiểu. Theo gia đình, bé đã bị đau bụng dưới từng cơn hơn hai tháng, đồng thời gặp phải tình trạng gần như không thể tiểu trong hai ngày, bụng căng tức kèm theo táo bón.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật thông tiểu khẩn cấp. Kết quả khiến các bác sĩ bất ngờ khi ghi nhận lượng nước tiểu tồn đọng trong bàng quang lên đến 1,5 lít.

Khám lâm sàng, bác sĩ đánh giá trẻ đã có những dấu hiệu của tuổi dậy thì như phát triển ngực và lông mu nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài, bác sĩ phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng và có màu xanh tím bất thường.

Qua siêu âm, bác sĩ xác nhận âm đạo và tử cung của bé giãn lớn, máu kinh bị ứ đọng, tạo thành một khối lớn gây chèn ép lên bàng quang và niệu quản. Điều này khiến thận trái bắt đầu giãn, có dấu hiệu tổn thương hệ tiết niệu. Các bác sĩ lập tức phẫu thuật xẻ màng trinh để giải phóng khối máu kinh ứ đọng.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau bụng và bí tiểu của bé đã được cải thiện. Qua 23 ngày, bé gái có kinh nguyệt lần đầu tiên.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh phổ biến trong nhóm các bệnh lý tắc nghẽn âm đạo.

Tuy nhiên, đây là tình trạng dễ bị bỏ qua vì máu kinh không thể thoát ra ngoài và dần tích tụ trong cơ thể. Hầu hết các trường hợp này có triệu chứng đau bụng, táo bón, tiểu khó, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc nhiễm trùng tiểu.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 10 ca như vậy, chủ yếu phát hiện khi trẻ đã bước vào tuổi dậy thì và thường có biến chứng. Bác sĩ Thạch cảnh báo, nếu không phát hiện kịp thời, tình trạng này có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng và giảm khả năng sinh sản sau này.

Các bậc phụ huynh cần lưu ý và chủ động đưa trẻ đi thăm khám nếu nhận thấy các dấu hiệu như: chưa có kinh nguyệt sau 14-15 tuổi, đau bụng dưới tái diễn theo chu kỳ, bí tiểu, tiểu khó, táo bón kéo dài hoặc có khối phồng bất thường ở vùng sinh dục ngoài.

Bé 4 tuổi đột ngột tím tái phải cấp cứu khi đang ăn cơm muối vừng Trong lúc đang ăn cơm muối vừng ở nhà, bé 4 tuổi bất ngờ ho nhiều, tím tái, khó thở. Gia đình đã vội vàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người đàn ông trẻ phải đi cấp cứu sau pha di chuyển nhanh đỡ bóng pickleball Sau pha di chuyển nhanh đỡ bóng pickleball, anh T. ngã quỵ được các bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.