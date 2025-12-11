Sáng 11/12, Bộ Y tế và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện tại địa phương.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, mỗi năm có 2 triệu cuộc gọi đến tổng đài cấp cứu 115.

Trước đây, mạng lưới cấp cứu ngoại viện còn có thiếu sót, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định cho bệnh nhân trong "thời gian vàng" - thời gian quyết định sống còn sau các tai nạn hoặc đột quỵ.

Đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030 hướng tới các mục tiêu quan trọng. Đến năm 2030, 100% phương tiện cấp cứu sẽ đạt chuẩn quốc tế, với khả năng tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại các đô thị và 15 phút ở nông thôn. Ba triệu người sẽ dân được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

15 xe cấp cứu được tài trợ cho Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng. Ảnh: P.T

Hiện nay, mạng lưới cấp cứu ngoại viện còn đối mặt với một số thách thức. Các yếu tố như thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh, vấn đề bảo hiểm y tế chưa chi trả đầy đủ dịch vụ, sự điều phối chưa đồng bộ giữa các cơ quan như y tế, công an, phòng cháy chữa cháy đã làm giảm hiệu quả của hệ thống.

Đến năm 2030, Bộ Y tế đặt ra yêu cầu 100% tỉnh thành xây dựng được hệ thống cấp cứu ngoại viện, với ít nhất 2 triệu người dân được đào tạo sơ cấp cứu và 100% phương tiện cấp cứu đạt chuẩn quốc tế.

Theo ông Đức, đề án này đưa ra kế hoạch xây dựng Tổng đài cấp cứu ngoại viện quốc gia, với một đầu số duy nhất, tích hợp các số khẩn cấp như 113, 114, 115, hoạt động 24/7 và kết nối trực tuyến với các cơ quan y tế, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Kế hoạch đó sẽ giúp các cuộc gọi cấp cứu được phân loại và xử lý nhanh chóng, tối ưu hóa hiệu quả cứu hộ.

Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên triển khai thí điểm nâng cấp trên, nằm trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030, cùng với An Giang, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Tại Hải Phòng, hiện có 8 trạm vệ tinh cấp cứu ngoại viện, dự kiến sẽ tăng lên 12 trạm trong thời gian tới. Mỗi trạm đều có nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cứu thương sẵn sàng hoạt động 24/7, đảm bảo đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp cứu khẩn cấp. Hệ thống này được điều phối từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, bảo đảm mọi cuộc gọi đều được tiếp nhận, phân tuyến và triển khai lực lượng một cách kịp thời.

Theo đại diện Sở Y tế Hải Phòng, đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu ngoại viện tại Hải Phòng và các địa phương khác trong tương lai, giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trong những tình huống khẩn cấp.

