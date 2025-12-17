Anh P.H.T (29 tuổi, trú tại Tân Hòa, TPHCM) là người có thói quen chơi thể thao nhiều năm. Gần đây, anh chuyển sang tập luyện pickleball - bộ môn kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Mới làm quen với pickleball, anh nhanh chóng “nghiện” và duy trì cường độ chơi liên tục 3-4 tiếng mỗi ngày.

Tai nạn xảy ra trong một pha di chuyển nhanh để đỡ bóng của anh T. Cổ chân chịu lực xoắn mạnh khi tiếp đất khiến người bệnh ngã xuống sân và không thể đứng dậy. Ngay sau đó, anh được bạn đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy trật cổ chân phức tạp, một dạng chấn thương nặng thường gặp trong các môn thể thao có đặc điểm di chuyển nhanh và đổi hướng đột ngột.

Cụ thể, khớp chày sên bị trật ra phía sau, gãy 1/3 xương chày, toàn bộ hệ thống dây chằng quanh cổ chân bị đứt hoàn toàn, khiến khớp mất vững nghiêm trọng. Đây là tổn thương phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật khẩn cấp với kỹ thuật cao.

Picklaball được nhiều người yêu thích nhưng cũng dễ gây chấn thương. Ảnh: Quyết Thắng.

Sau phẫu thuật, quá trình hồi phục của bệnh nhân kéo dài. Anh T. cần ít nhất 3 tháng tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động cơ bản và 4-6 tháng mới có thể cân nhắc quay lại các hoạt động thể thao. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của người đàn ông trẻ là đi lại bình thường còn việc trở lại sân chơi pickleball vẫn là điều anh chưa dám nghĩ tới.

Pickleball là môn thể thao có cường độ vừa phải, với nhịp tim trung bình đạt khoảng 70% nhịp tim tối đa (110-140 nhịp/phút). Nhiều nghiên cứu cho thấy pickleball giúp cải thiện sức bền tim phổi, tăng tuần hoàn máu và có thể giảm khoảng 12% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một giờ chơi pickleball có thể đốt từ 300-600 calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm mỡ nội tạng và nguy cơ đái tháo đường type 2. So với đi bộ, pickleball có thể đốt cháy nhiều hơn khoảng 40% lượng calo trong cùng thời gian.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi - Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), số ca khám do chấn thương khi chơi thể thao trong đó có pickleball khá phổ biến, nhất là ở người trẻ.

Bác sĩ Thi chỉ ra 2 nguyên nhân dẫn đến chấn thương trong môn thể thao này:

- Người chơi đặc biệt là người trẻ thường bỏ qua khâu khởi động, trong khi pickleball đòi hỏi nhiều pha di chuyển nhanh, đổi hướng đột ngột, dễ gây tổn thương cơ, khớp và dây chằng.

- Đây là bộ môn có tính đối kháng cao khiến người chơi bị cuốn theo nhịp độ thi đấu, phản xạ và vận động mạnh vượt quá khả năng kiểm soát của cơ thể.

Các chấn thương hay gặp ở người chơi pickleball như viêm và tổn thương điểm bám của gân duỗi, các dây chằng nhỏ vùng cổ chân; chấn thương dây chằng khớp gối. Đáng lo ngại, nhiều người dù đã xuất hiện triệu chứng đau vẫn chủ quan không đi khám, khiến tình trạng viêm kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

