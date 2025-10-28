MS 2025.291

Tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Việt Đức, bà Trần Thị Toan (SN 1950, ở xã Nam Sang, tỉnh Ninh Bình) đang mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho tính mạng con gái. Cuộc sống của hai mẹ con dường như chỉ còn xoay quanh những ngày bất hạnh nối dài.

Bà Toan kể: Mới 3 tuổi, chị Mai đã chịu cảnh mồ côi cha. Một mình bà Toan tần tảo nuôi hai con khôn lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, chị kết hôn với anh Hà Trí Tâm và sinh được một bé gái là cháu Hà Thị Thành (sinh năm 2014). Nhưng chỉ bốn năm sau, tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi người chồng, để lại chị đơn thân nuôi con nhỏ.

Năm 2019, tai họa tiếp tục ập đến khi chị Mai bị chẩn đoán hẹp van tim, hở van tim và suy tim độ III. Trong lúc làm việc tại một công ty đồ chơi, chị bất ngờ ngất xỉu và phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phủ Lý (tỉnh Hà Nam cũ), sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Một tháng sau, chị phải trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên. Gia đình phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chi trả viện phí và thuốc men.

Sau 6 năm, căn bệnh tim của chị tái phát nặng. Ngày 20/10/2025, chị Mai nhập viện trong tình trạng suy tim, suy hô hấp, tim loạn nhịp, kẹt hoàn toàn cánh van phía sau của van hai lá nhân tạo cơ học do huyết khối, nhĩ trái giãn… Các bác sĩ buộc phải tiến hành ca phẫu thuật lần thứ hai để điều chỉnh van tim. Dù nguy cơ tử vong cao, rất may ca mổ đã thành công.

Hiện chi phí cho ca mổ ước khoảng 42 triệu đồng, đây là số tiền lớn đối với gia đình chị Mai. Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của mẹ con chị, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tạo điều kiện cho gia đình được đóng trước một phần viện phí.

Chị Nguyễn Thị Mai (SN 1974) mắc bệnh hiểm nghèo phải trông cậy vào người mẹ già gần 80 tuổi

Để có tiền đóng một phần viện phí, gia đình chị Mai cũng phải vay mượn người thân và hàng xóm gom góp lại mới đủ. Song, theo các bác sĩ, vì bệnh tình của chị Mai nặng và phức tạp, chặng đường hồi phục phía trước của chị vẫn còn gian nan. Chị cần dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên rất tốn kém, số tiền điều trị lên đến cả trăm triệu đồng.

Vì thế, những ngày này, dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bà Toan vẫn phải đi làm giúp việc cách nhà 2-3 km để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con gái bệnh tật và cháu ngoại ăn học. Tài sản lớn nhất của hai mẹ con bà là chiếc xe đạp cũ bà dành cho bé Thành đi học, còn mình lủi thủi đi bộ đi làm.

Mỗi khi bà Toan phải vào viện chăm con, bà lại gửi cháu Thành ở nhà họ hàng.

Dù mới học lớp 6, Thành rất hiểu chuyện, luôn chăm ngoan học giỏi để mẹ và bà yên lòng.

“Tôi đã gần 80 tuổi rồi, sức khỏe yếu chẳng biết mai này sẽ ra sao. Tôi chỉ mong mình còn sống để làm chỗ dựa cho con và cháu. Bệnh viện cũng thương tình tạo điều kiện cho gia đình tôi tạm ứng ít tiền, nhưng giờ chẳng biết vay đâu được nữa vì nợ cũ còn chưa trả hết”, bà Toan nghẹn ngào kể.

Theo xác nhận của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (51 tuổi) bị suy tim, suy hô hấp, kẹt hoàn toàn cánh van phía sau hai lá, nhĩ trái giãn, đã phẫu thuật hai lần điều chỉnh van. Bệnh nhân hiện là lao động chính trong nhà, có mẹ già 76 tuổi và con nhỏ. Bố mất sớm, chồng qua đời, hoàn cảnh chị Mai vô cùng khó khăn.

Bà Trần Thị Toan (mẹ chị Mai) gần 80 tuổi đang đi làm giúp việc để nuôi con gái bệnh tật và cháu ngoại ăn học

Lúc này, mọi tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm chia sẻ sẽ giúp chị Mai vượt qua bệnh tật, để người mẹ già và đứa con thơ không mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời.