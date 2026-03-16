Ngày 12/3, chị Lý Lâm (44 tuổi) lần đầu chia sẻ với phóng viên về hành trình tìm kiếm em trai kéo dài suốt 1/4 thế kỷ - một hành trình đầy nước mắt mà chính chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có hồi kết.

“Tôi hoàn toàn sững sờ, không thể tin nổi. Tôi từng nghĩ chuyện kỳ diệu như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với mình”, chị nói.

Theo trang QQ, Lý Lâm sinh năm 1982 tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Năm 1993, Lý Lâm 11 tuổi, em trai Lý Hâm mới khoảng 5 tuổi. Gia đình 4 người của họ vẫn sống bình dị ở trung tâm thành phố.

Quá trình tìm em trai của chị Lý Lâm trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: QQ

Nhưng biến cố bất ngờ đã khiến mọi thứ sụp đổ. Mẹ của họ qua đời vì ung thư. Chỉ 3 tháng sau, người cha vì quá đau đớn trước mất mát đã suy sụp tinh thần rồi bỏ nhà ra đi, từ đó bặt vô âm tín. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.

“Chúng tôi không còn ông bà, họ hàng cũng không ai chăm lo”, Lý Lâm nhớ lại.

Ở tuổi 11, khi nhiều đứa trẻ còn được cha mẹ chăm sóc, chị đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi em. Hai chị em nhặt phế liệu, thậm chí đi xin ăn để sống qua ngày.

Những ngày mưa, nơi trú thân quen thuộc của họ là rạp chiếu phim hoặc những chiếc xe đỗ ở bến xe. Có lần mưa rất to, hai chị em trèo lên một chiếc xe khách để tránh mưa. Quần áo ướt sũng, cả hai ôm chặt lấy nhau cho đỡ lạnh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, chiếc xe đã chạy đến huyện Kinh Sơn, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với hai đứa trẻ. Ở Kinh Sơn, cậu em trai vì quá đói nên khóc lớn khiến nhiều người xung quanh chú ý.

Một bà cụ tiến đến nói sẽ dẫn cậu bé đi mua đồ ăn. Tin tưởng, Lý Lâm buông tay em, nghĩ rằng em sẽ quay lại ngay. Nhưng cậu bé không bao giờ quay lại nữa.

Khoảnh khắc buông tay ấy đã khiến hai chị em thất lạc nhau suốt hơn 3 thập kỷ. Khi tròn 18 tuổi, Lý Lâm bắt đầu hành trình tìm kiếm em trai.

Suốt nhiều năm, chị nhiều lần quay lại các địa phương như Kinh Sơn, Thiên Môn, Tiên Đào để dò hỏi. Nhưng hết lần này đến lần khác, chị đều trở về trong thất vọng.

Nguyên nhân là bởi chị không có ADN của cha mẹ, chỉ có ADN của bản thân. Việc so sánh ADN giữa anh chị em ruột có độ chính xác thấp hơn nhiều so với xét nghiệm cha mẹ - con cái.

“Gần như là mò kim đáy biển”, chị nói. Khó khăn hơn nữa, thứ duy nhất chị còn giữ về em trai chỉ là một tấm ảnh cũ chụp chung với mẹ.

Trong suốt nhiều năm, Lý Lâm đã làm mọi cách: livestream tìm người thân, phát tờ rơi tại các hội nghị tìm kiếm, liên hệ các tổ chức thiện nguyện và chương trình truyền hình, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nhiều nơi…

Nhưng tất cả vẫn chỉ là những manh mối mong manh. Đến năm 2024, Lý Lâm quen một cảnh sát họ Uông tại Nam Xương (Giang Tây). Khi nghe chị kể về hành trình tìm em suốt nhiều năm trong sự day dứt và tự trách, ông đã quyết định giúp đỡ chị.

Sau nhiều năm miệt mài không bỏ cuộc, cuối cùng chị Lý Lâm đã tìm được em trai. Ảnh: QQ

Ngày 10/3, vị cảnh sát bất ngờ gọi video cho chị. Chị kể: “Tôi thấy lạ vì ông ấy thường không gọi video. Lúc đó trong đầu tôi chợt nghĩ: chẳng lẽ đã tìm được rồi?”.

Khi chị hỏi: “Có phải tìm được em trai tôi rồi không?”, người cảnh sát ở đầu dây bên kia gật đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Lâm bật khóc. Chị đặt điện thoại lên chiếc xe điện, quỳ xuống trước màn hình và dập đầu cảm ơn.

Cảnh sát cho biết họ đã dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định đối tượng nghi vấn, sau đó tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận. Với một trường hợp chỉ có một bức ảnh cũ và không có ADN của cha mẹ, việc tìm được người thân như vậy là điều vô cùng hiếm.

Thông qua cảnh sát, hai chị em đã nói chuyện điện thoại sau hơn 32 năm xa cách. Lý Hâm hiện sống tại Quảng Đông, được cha mẹ nuôi chăm sóc rất tốt. Anh đã đi học, lập gia đình và có con.

Trong cuộc điện thoại, người em trai nói với chị: “Chị yên tâm, em sống rất tốt”.

Điều khiến Lý Lâm bất ngờ là suốt những năm qua, em trai không hề biết mình có một người chị đang đi tìm mình, cũng chưa từng xem được các video tìm người của chị trên mạng.

“Tôi không hỏi quá nhiều, chỉ cần biết em sống tốt là đủ”, chị nói.

Theo kế hoạch, tuần tới hai chị em sẽ chính thức nhận thân tại trụ sở cảnh sát Nam Xương. Sau đó, Lý Lâm muốn đưa em trai trở về quê cũ ở Tiên Đào để thăm mộ mẹ.

Chị chia sẻ: “Suốt hơn 30 năm nay, mẹ tôi nằm đó một mình. Tôi muốn đưa em về gặp mẹ”.

Ngoài ra, chị vẫn hy vọng có thể tìm lại người cha đã mất tích nhiều năm trước.

“Cha tôi sinh năm 1939. Nếu còn sống thì giờ cũng đã ngoài 80 tuổi. Tôi hy vọng vẫn còn cơ hội tìm được ông”, chị Lý nói thêm.

Hiện nay, Lý Lâm đã lập gia đình, sống tại Ninh Ba (Chiết Giang) và có cuộc sống ổn định. Tuy vậy, ngôi nhà cũ ở quê Tiên Đào chị vẫn giữ lại.

Chị cho hay: “Đó là gốc rễ duy nhất của gia đình 4 người chúng tôi”. Chị sửa sang lại căn nhà ấy, chỉ với một mong mỏi: chờ ngày em trai và cha quay về.