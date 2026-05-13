Cô gái mất tích ở thành phố San Francisco (bang California) được tìm thấy tại bang Texas sau 53 năm. Ảnh: Nypost

Sau hơn nửa thế kỷ chìm trong bí ẩn, vụ mất tích của Cheryl Lanier – cô gái trẻ biến mất tại thành phố San Francisco (bang California) vào năm 1973 – cuối cùng đã được làm sáng tỏ nhờ công nghệ ADN hiện đại.

Mất tích kỳ lạ

Ngày 6/5, Sở cảnh sát San Francisco (SFPD) xác nhận đã khép lại vụ việc suốt 53 năm sau khi xác định được danh tính một phụ nữ vô danh tử vong tại Texas từ năm 1976 chính là Cheryl Lanier.

Cheryl Lanier sinh ngày 25/10/1946, là phụ nữ người Mỹ gốc Phi, cao khoảng 1,70m và nặng gần 59kg. Cô được nhìn thấy lần cuối tại San Francisco vào năm 1973 khi mới 27 tuổi rồi đột ngột biến mất không dấu vết, theo Nypost.

Không rõ vì lý do gì, mãi đến năm 2010, gia đình mới chính thức trình báo vụ mất tích với cảnh sát. Đội Điều tra Người mất tích của SFPD đã làm việc không ngừng nghỉ, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết. Khoảng trống gần 40 năm khiến việc điều tra gặp vô vàn khó khăn và gần như rơi vào bế tắc.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện vào mùa hè 2025 khi giới chức Houston, bang Texas, gửi thông tin cho SFPD về một trường hợp “Jane Doe” – thuật ngữ dùng để chỉ phụ nữ chưa xác định danh tính – có thể trùng khớp với Cheryl Lanier.

Các tài liệu điều tra cho thấy, ngày 28/9/1976, Cheryl Lanier xuất hiện trên tuyến xa lộ Interstate 10 tại Houston trong trạng thái bất thường. Một tài xế xe tải đang dừng bên đường vì sự cố lốp xe khai rằng, cô gái bất ngờ tiếp cận và xin đi nhờ.

Người tài xế từ chối, nhưng Lanier được cho là đã trèo lên cabin xe tải với biểu hiện hoảng loạn. Cô liên tục nói chiếc xe “sắp phát nổ” và yêu cầu được cầm lái.

Khi người đàn ông không đồng ý, Cheryl Lanier bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe đang di chuyển trên cao tốc.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện tại Houston trong tình trạng nguy kịch và qua đời 2 ngày sau đó vì chấn thương quá nặng.

Thời điểm tử vong, cô không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Cảnh sát chỉ tìm thấy một túi quần áo và một cuốn bản đồ đường bộ. Không thể xác định danh tính, nhà chức trách lưu hồ sơ nạn nhân dưới tên “Jane Doe” suốt hàng chục năm.

Sự thật hé lộ sau 53 năm

Mãi đến năm 2025, khi cảnh sát San Francisco phối hợp cùng Sở cảnh sát Houston, Viện Khoa học Pháp y Harris County và Cục Dịch vụ Pháp y thuộc Bộ Tư pháp California tiến hành xét nghiệm ADN với người thân của Lanier, sự thật mới được hé lộ.

Kết quả phân tích ADN xác nhận bộ hài cốt vô danh tại Texas chính là Cheryl Lanier – cô gái mất tích bí ẩn từ năm 1973.

Trong tuyên bố chính thức, SFPD cho biết việc xác định được danh tính nạn nhân sau hơn nửa thế kỷ đã khép lại đau thương cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. SFPD cũng gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Cheryl Lanier.

Dù danh tính đã được xác định, nhiều bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Hiện vẫn chưa rõ cô đã đến Houston bằng cách nào. Cảnh sát cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có yếu tố tội phạm liên quan đến cái chết của cô.